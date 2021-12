EnerGaÃ¯a : la RÃ©gion Ã  l’action pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©cologique en Occitanie 8 et 9 dÃ©cembre

La Région Occitanie s’est donnée comme ambition de devenir la 1ère région d’Europe à énergie positive à l’horizon 2050. En tant que premier partenaire du salon EnerGaïa, la Région poursuit sa volonté d’accompagner tous les professionnels engagés avec elle pour atteindre cet objectif et sera présente sur ce salon à travers plusieurs temps forts.

« Limiter le réchauffement climatique, relever le défi des énergies renouvelables, c’est d’abord un choix politique, qui répond à des enjeux environnementaux, bien évidemment, mais aussi économiques, sociaux, culturels. La réponse à ce défi climatique passe par la mobilisation de tous et la poursuite des efforts en matière d’innovation et d’adaptation des modes de production et de consommation. L’intérêt d’un salon international de l’envergure d’EnerGaïa est justement d’offrir un lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour des milliers de professionnels venant de toute l’Europe. Avec notre Pacte vert, nous accélérons la transition écologique tout en construisant un modèle plus juste et plus solidaire. Il prend toute son importance face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire que nous traversons. Autant d’initiatives qui témoignent de mon ambition de faire de cette région un territoire solidaire d’excellence énergétique et d’apporter ainsi notre contribution à ce défi planétaire » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie à quelques jours du salon.

Agnès Langevine, vice-présidente en charge de l’Urgence climatique, du Pacte vert et de l’Habitat durable, représentera la présidente de Région Carole Delga en ouverture du forum le mercredi 8 décembre à 10h00 aux côtés d’Arnaud Leroy, président de l’ADEME.