BayWa r.e. Solar Systems se lance sur le marché photovoltaïque résidentiel et inaugure son webshop

N°2 du secteur de la fourniture d’équipements photovoltaïques en France, BayWa r.e. Solar Systems a vendu environ 200 MW de panneaux en 2021, essentiellement sur le segment des moyennes toitures (36 – 250 kVa). La filiale du groupe BayWa r.e. dédiée à la distribution de matériel photovoltaïque engage désormais ses efforts vers le marché résidentiel. Afin d’accompagner les installateurs, elle mise sur une forte dimension de conseil, une offre de produits dédiés et une livraison rapide depuis l’entrepôt de Marseille, inauguré cet été. Une boutique en ligne (webshop) vient également d’être lancée à destination des installateurs. Cette initiative vise à démocratiser l’accès à ces équipements avec plus de 700 références en ligne.

BayWa r.e. Solar Systems anticipe une forte croissance du marché du PV. La société a presque triplé ses équipes, passant de 12 salariés en 2020 à 34 en 2021.

Cap sur les toitures résidentielles du Sud

Une équipe de 5 personnes dédiée au marché résidentiel a été mise en place près d’Aix-en-Provence, à Peynier. Il s’agit de profils expérimentés avec plus de 15 ans d’expérience dans ce secteur, pour appréhender aux mieux les besoins des clients, répondre aux spécificités de ce segment de marché qui nécessite d’être réactif et d’accompagner les installateurs avec un vrai service de conseil. Ce nouveau bureau de vente dans le sud-est de la France est adossé à l’entrepôt de 5840 m² de Port Saint Louis du Rhône, ouvert cet été. « Il s’agit d’être au cœur du marché du PV résidentiel en France, entre bassin méditerranéen et région lyonnaise », explique Julien Chirol, Directeur général de BayWa r.e. Solar Systems SAS.

Expertise, conseil et puissance d’achat

BayWa r.e. Solar Systems dispose d’un triple avantage concurrentiel pour s’imposer sur le marché résidentiel :

● Ses relations proches avec les fabricants : BayWa r.e. Solar Systems est parmi les premiers distributeurs européens. Une position qui permet aux installateurs de bénéficier de prix compétitifs sur les panneaux et les équipements, du fait de ses forts volumes d’achat.

● Son expertise technique sur les marchés résidentiels européens: Sur l’Allemagne et les pays du Benelux, BayWa r.e. a acquis une part de marché majeure dans le secteur avec la fourniture en masse de nombreux équipements résidentiels. La société est présente dans 28 pays et entend partager les bonnes pratiques de marchés plus matures.

● Une équipe de techniciens et ingénieurs conseil dédiée : BayWa r.e. entend se démarquer par un accompagnement sur mesure des installateurs. Un bureau d’étude français est à disposition des clients français pour les thématiques systèmes de fixation, onduleurs, stockage et électromobilité.

« Au-delà d’être un distributeur, nous apportons un support technique hautement qualifié. Notre bureau d’études vient en soutien des installateurs, que ce soit dans le choix du matériel, leur mise en œuvre, le dimensionnement des installations ou sur les systèmes de montage novotegra que nous commercialisons » explique Julien Chirol.

Une offre adaptée, made in Europe

BayWa r.e. Solar Systems a profité de cette nouvelle orientation business pour compléter son offre produit. Des kits résidentiels permettent ainsi aux installateurs de gagner du temps et d’anticiper leurs installations. Toute la chaîne de valeur a été revue. L’offre produit est également complétée par les systèmes de fixation maison novotegra, développés depuis 2006, ou encore les shelters « made in BayWa r.e. », des locaux techniques “prêt à poser” qui simplifient les installations. En termes de sourcing produit, des partenariats technologiques forts sont développés pour proposer une offre adaptée au marché résidentiel avec des produits fabriqués en France et en Allemagne. Les modules français Voltec et allemand Soluxtec ont ainsi été ajoutés au portefeuille existant, tout comme la gamme de micro-onduleurs Enphase.

Plus de 700 références à portée de clic

Pour accompagner sa croissance sur ce marché, BayWa r.e. Solar Systems lance aujourd’hui un site de commande en ligne. Il permettra aux installateurs d’être plus autonomes dans leurs commandes, de suivre en temps réel la disponibilité des produits et de comparer les informations produits (fiches techniques, garanties, installation…). Plus de 700 références sont proposées à la vente, dont 50 types de panneaux solaires et 180 d’onduleurs.

Trois entrepôts pour un approvisionnement en 24h

Stratégiquement situé à proximité immédiate du port de commerce de Fos-sur-Mer, le nouvel entrepôt de BayWa r.e. ouvert cet été est doté d’une surface de stockage de 5840 m². Le site de Port Saint Louis du Rhône permettra d’adresser le marché de la moitié sud de la France, très dynamique, en 24h. La grande surface de stockage sera à même d’offrir une large gamme de panneaux solaires, onduleurs et structures de fixation tels que le système de montage maison novotegra ou les shelters développés par le groupe. L’entrepôt de Fos-sur-Mer vient compléter les sites de Hosingen (Luxembourg) et Bergen op Zoom (Pays-Bas), idéalement situés pour adresser les marchés du nord de la France et du Bénélux. “En complément de nos sites au Luxembourg et aux Pays-Bas, nous disposons désormais d’un réseau de distribution unique en Europe.” explique Julien Chirol.

BayWa r.e. Solar Systems exposera aux salons Energaïa, le 8 et 9 décembre à Montpellier, et BePositive du 14 au 16 décembre à Lyon.