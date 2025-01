La version révisée du KOSTAL Solar Plan de KOSTAL Solar Electric simplifie le quotidien des installateurs

Avec la nouvelle version Web du KOSTAL Solar Plan, la planification des installations photovoltaïques devient plus simple. Installateurs et clients en bénéficient. Dans sa nouvelle version, le KOSTAL Solar Plan offre une fonctionnalité complète également sur tablette et smartphone. Le logiciel a été entièrement repensé et fournit des résultats rapides et fiables. De plus, l’intégration de Google Maps et d’une base de données mondiale de météorologie et d’ensoleillement permet à l’installateur de montrer aux clients le potentiel énergétique mondial. En tenant compte de tous ces facteurs et d’autres, le KOSTAL Solar Plan propose une offre sur mesure. L’installateur peut adapter cette offre avec toutes les informations nécessaires, telles que les indicateurs énergétiques et économiques, et la fournir au client.

KOSTAL Solar Plan : toutes les nouvelles fonctionnalités en un coup d’œil

• Outil gratuit pour la conception de systèmes photovoltaïques

• Planification photovoltaïque en quelques étapes seulement

• Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone

• Assistance automatique pour la création d’offres et de rapports client

• Planification photovoltaïque mondiale avec Google Maps

• Base de données de modules photovoltaïques avec plus de 150 000 modules référencés