Philippe Durand nommÃ© directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ© de Faradae

Faradae, spécialiste du financement et de l’exploitation de centrales photovoltaïques en autoconsommation, annonce la nomination de Philippe Durand au poste de directeur dénéral délégué. À 47 ans, diplômé de Toulouse Business School, Philippe Durand apporte avec lui plus de 20 ans d’expertise dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie. Après avoir évolué de 2000 à 2010 dans le domaine des achats au sein de l’industrie automobile, il a rejoint le domaine des énergies renouvelables, et plus particulièrement l’énergie photovoltaïque, en intégrant EDF ENR en 2010. Philippe Durand a ainsi occupé pendant 3 ans le poste de responsable des achats, avant d’occuper pendant 9 ans la fonction de Directeur des Opérations d’EDF ENR, dans un contexte de forte croissance des activités. Plus récemment, Philippe Durand a exercé la fonction de directeur des opérations chez Helexia France, filiale de Voltalia, avant d’intégrer Faradae en septembre 2024.

Avec cette nomination, Faradae a fait le choix d’un professionnel doté d’une solide expérience dans les énergies renouvelables et la gestion de projets photovoltaïques, ayant déjà démontré son engagement en faveur de la transition énergétique à travers ses précédents postes. Sa mission principale sera de renforcer la stratégie commerciale de Faradae et d’optimiser le déploiement des projets énergétiques. « Mon goût pour l’entrepreneuriat et ma conviction quant à la pertinence du modèle en autoconsommation m’ont conduit à rejoindre Faradae. Fort de mon expérience dans le développement de projets photovoltaïques, je suis déterminé à soutenir le développement de Faradae, et à accompagner nos clients dans la réponse à leurs enjeux environnementaux, tout en conservant des capacités de financement pour les besoins de leur propre activité » déclare Philippe Durand.