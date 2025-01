(2)MacKenzie/En 2025, la course sera lancÃ©e pour que lâ€™industrie solaire capitalise sur la croissance des data centers

La demande croissante d’électricité entraînée par les centres de données, les fameux data centers, et d’autres industries à forte intensité énergétique nécessite des solutions innovantes. Le solaire fera de son mieux pour répondre durablement à la nouvelle demande. Dans un passé récent, les ajouts renouvelables ont remplacé les ressources fossiles existantes pour réduire l’intensité carbone de la production d’électricité.

Dans cette nouvelle ère, les énergies renouvelables seront nécessaires pour remplacer la production existante et répondre à la croissance de la demande. La demande en data centers va augmenter en raison de l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et de grands modèles de langage comme ChatGPT. L’adoption des logiciels est sur le point d’être l’une des plus rapides de l’histoire du marché, comparable à l’adoption rapide des téléphones mobiles. Alors que la croissance future de la demande en la matière de centres de données est très incertaine, nous évaluons tout de même à plus de 100 GW de capacité de puissance pour doter les data centers.

En 2025, nous nous attendons à une vague d’innovation dans le domaine du développement solaire, à destination des data centers. Les actifs solaires couplés – avec le stockage, l’énergie éolienne, le gaz naturel ou tout ce qui précède – deviendront la norme pour les acheteurs qui recherchent une capacité ferme avec une production zéro émission. L’accès à l’électricité peut faire ou défaire les arguments en faveur de la création d’un nouveau data center. Les développeurs utiliseront leurs ressources pour sécuriser la production d’électricité, malgré des coûts plus élevés. Les acheteurs traditionnels seront désormais en concurrence avec les développeurs de centres de données pour les actifs solaires, augmentant les prix des PPA solaires.

Les développeurs solaires et les entreprises de construction avec l’expertise et les ressources nécessaires pour réaliser des projets multi-GW prospéreront dans ce nouvel environnement de forte concurrence et d’hyper évolutivité, ce qui pourrait conduire à une consolidation du marché et à une activité de transaction plus élevée en 2025.