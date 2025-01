Enfinity Global assure 2 GW de connectivitÃ© pour des projets solaires et Ã©oliens en Inde

Enfinity Global, acteur mondial majeur des énergies renouvelables, a obtenu la connectivité pour 2 GW de projets solaires photovoltaïques et éoliens à grande échelle dans les États du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh, du Maharashtra et du Karnataka en Inde. Ce développement stratégique représente une avancée importante dans les efforts de l’entreprise pour développer son portefeuille d’énergies renouvelables et contribuer à la transition énergétique de l’Inde.

La capacité combinée de ce portefeuille de 2 GW devrait produire de l’électricité équivalente à l’alimentation d’environ 4,7 millions de ménages et permettre d’éviter 49 millions de tonnes de CO2 par an. L’électricité produite dans le cadre de ces projets est destinée aux services publics ainsi qu’aux clients commerciaux et industriels.

« Créer des synergies en matière de capital et d’exploitation »

« Cette étape souligne notre engagement à accélérer la transition vers les énergies renouvelables en Inde, dans le but de contribuer à l’objectif ambitieux de déployer 500 GW de capacité d’énergie non fossile d’ici 2030 », a déclaré Carlos Domenech, PDG d’Enfinity Global, à l’adresse suivante. « Notre présence mondiale nous permet de créer des synergies en matière de capital et d’exploitation et, combinée à nos capacités locales, elle nous positionne comme un partenaire stratégique et fiable pour répondre aux besoins énergétiques à long terme de nos clients en Inde. » Avec plus de 1 GW de projets qui devraient entrer en phase de construction cette année, y compris ceux de Maharashtra et Karnataka qui débuteront au premier trimestre 2025, le portefeuille d’énergies renouvelables d’Enfinity Global en Inde s’élève désormais à environ 3,3 GW à différents stades. Cela comprend 240 MW déjà opérationnels, 2 GW avec une connectivité accordée, et 1 GW supplémentaire de projets solaires photovoltaïques, éoliens et de stockage d’énergie en cours de développement. L’entreprise a récemment obtenu un projet hybride solaire-éolien de 300 MW dans le cadre de la procédure d’appel d’offres de SJVN pour le quatrième trimestre 2024.

Les retraités canadiens financent les EnR en Inde

Au cours des trois prochaines années, Enfinity a l’intention de développer et de mettre en service des centrales électriques renouvelables pour fournir plus de 5 GWh d’électricité renouvelable par an, y compris par le biais d’accords d’achat d’électricité (PPA) avec des clients C&I. La société prend également des mesures importantes pour réunir les capitaux nécessaires à l’exécution de son portefeuille en Inde en collaborant avec des partenaires financiers nationaux et internationaux. En mai 2024, elle a conclu un accord de financement de premier rang de 135 millions de dollars avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) pour soutenir le développement et la construction de projets solaires et éoliens dans tout le pays.