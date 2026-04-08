La BEI et la SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale financent 153 millions d’â‚¬ pour soutenir 137 MW de nouvelle capacitÃ© d’Ã©nergie renouvelable en Sicile

La Banque europÃ©enne d’investissement (BEI) et la SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale ont signÃ© un accord de financement de 153 millions d’euros pour soutenir la construction et l’exploitation du projet Sand Solar, une centrale photovoltaÃ¯que de 137 MW situÃ©e dans les communes de Monreale et Gibellina en Sicile. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du renforcement du soutien de la BEI Ã la production d’Ã©nergies renouvelables dans le cadre de l’initiative REPowerEU et contribue directement au plan national intÃ©grÃ© de l’Ã©nergie et du climat (PNIEC) de l’Italie pour 2030.

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La centrale photovoltaÃ¯que Sans Solar de 137 MW sera situÃ©e dans les communes de Monreale et Gibellina en Sicile. Une fois opÃ©rationnelle, la centrale devrait produire environ 256 GWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable par an â€“ suffisant pour alimenter prÃ¨s de 100 000 foyers tout en Ã©vitant environ 85 000 tonnes d’Ã©missions de COâ‚‚ par an, contre la production d’Ã©lectricitÃ© Ã base de combustibles fossiles.

Â«Â La BEI soutient la transition verte de l’ItalieÂ Â»

Le projet soutiendra Ã©galement la cohÃ©sion Ã©conomique et sociale, la Sicile Ã©tant l’une des rÃ©gions de cohÃ©sion de l’Italie oÃ¹ l’investissement dans les infrastructures vertes reste une prioritÃ©. Elle comprendra des zones de protection de la biodiversitÃ©, des corridors Ã©cologiques et des mesures d’intÃ©gration paysagÃ¨re, convenues avec les autoritÃ©s locales. Â« AccÃ©lÃ©rer la production d’Ã©nergies renouvelables est essentiel pour rÃ©duire les Ã©missions, renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique de l’Europe et garantir une Ã©conomie rÃ©siliente et compÃ©titive. Avec ce nouvel investissement en Sicile, la BEI soutient la transition verte de l’Italie tout en contribuant au dÃ©veloppement rÃ©gional et aux objectifs de l’Union europÃ©enne pour la REPowerEU. Sand Solar dÃ©montre comment le financement stable et Ã long terme de la BEI peut accÃ©lÃ©rer des projets d’Ã©nergie propre Ã fort impact et attirer des investissements privÃ©s Â», a confiÃ© la vice-prÃ©sidente de la BEI, Gelsomina Vigliotti.

Une exploitation commerciale prÃ©vue d’ici la mi-2027

Le projet sera dÃ©veloppÃ© et exploitÃ© par Peridot Solar, une sociÃ©tÃ© du portefeuille de FitzWalter Capital spÃ©cialisÃ©e dans les centrales photovoltaÃ¯ques et les systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie Ã travers l’Europe. FWC Solar (HOLDCO) Italy II, la sociÃ©tÃ© de projet contrÃ´lÃ©e par Peridot, est bÃ©nÃ©ficiaire du prÃªt BEI de 70 millions d’euros soutenant l’investissement. La centrale sera construite dans le cadre d’un projet entiÃ¨rement autorisÃ© et prÃªt Ã la construction et comprendra une ligne de connexion souterraine de 5 km de 30 kV vers une nouvelle sous-station 30/220 kV, actuellement en dÃ©veloppement. La construction est prÃ©vue pour avril 2026, avec une exploitation commerciale prÃ©vue d’ici la mi-2027. Â« Nous sommes fiers de collaborer avec la BEI et la SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale pour le dÃ©veloppement de Sand Solar, une centrale photovoltaÃ¯que de 137 MW qui, soutenue par une solide structure de financement Ã long terme, augmentera la production d’Ã©nergies renouvelables en Sicile. Le projet rÃ©duira significativement les Ã©missions de COâ‚‚, tout en renforÃ§ant davantage le rÃ´le de Peridot Solar en tant que partenaire clÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique de l’ItalieÂ Â» a estimÃ© Javier Rubio, PDG de Peridot Solar.

EncadrÃ©

Quid des conseillersÂ ?

Les conseillers en transactions sont : le cabinet d’avocats mondial Dentons (conseiller juridique de la SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale et de la BEI), BonelliErede (conseiller juridique de la BEI), ADVANT Nctm (conseiller juridique de Peridot), EOS Consulting (conseiller technique), Marsh (conseiller en assurance), KPMG (auditeur modÃ¨le financier), Arcus Financial Advisors (conseiller financier de Peridot) et Trotter Studio Associato (conseiller fiscal et comptable de Peridot).