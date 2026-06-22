Petite batterie, gros impact : Octopus Energy lance « Nook », sa gamme de batteries domestiques

Octopus annonce ce jour le lancement de ses propres batteries domestiques (à brancher sur prise ou via un système mural), devenant ainsi le premier fournisseur d’énergie à disposer de sa propre gamme au Royaume-Uni et en France. Dévoilée ce lundi 22 juin 2026 lors de l’Octopus Energy Tech Summit, cette technologie sera disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne dès 2027. Evénement !

Plusieurs millions de foyers européens pourront bientôt réduire leurs factures d’énergie grâce à la nouvelle gamme de batteries domestiques d’Octopus Energy. Annoncée ce jour à l’occasion de l’Octopus Energy Tech Summit, cette nouvelle gamme comprend une batterie “plug and play” à brancher sur prise, conçue pour les habitants d’appartements, ainsi qu’un système mural pour les propriétaires de maisons individuelles.

Les deux systèmes de batteries sont conçus pour être compatibles avec les panneaux solaires

Les batteries domestiques permettent aux consommateurs de stocker de l’électricité lorsque les prix sont bas, et de pouvoir l’utiliser plus tard lorsque l’énergie devient plus chère. À la clé : des économies de plusieurs centaines d’euros par an sur les factures d’énergie. Les clients français d’Octopus Energy, mais aussi britanniques, allemands, italiens et espagnols, pourront se procurer dès l’année prochaine l’Octopus Nook Cube, une batterie compacte de 2 kWh (pas plus grande qu’une boîte à chaussures), soit 3 heures de consommation électrique pour un foyer moyen, qui se branche simplement sur une prise standard. Contrôlée via l’application Octopus, il sera également possible d’ajouter des unités supplémentaires pour augmenter la capacité de stockage, jusqu’à 10,5 kWh. Pour les propriétaires de maisons individuelles, Octopus lancera également l’Octopus Nook Colossus, une batterie murale de 5 kWh pouvant être empilée jusqu’à 30 kWh, pour les logements les plus spacieux.

Les deux systèmes de batteries sont conçus pour être compatibles avec les panneaux solaires et bénéficient d’une garantie de 12 ans.

« Accéder à l’énergie la moins chère possible »

Les consommateurs pourront maximiser leurs économies en associant les batteries à l’une des offres intelligentes d’Octopus Energy, qui ont déjà permis à ses clients d’économiser près d’un milliard d’euros dans le monde. En France, Octopus Energy propose déjà l’offre « Solar Boost » permettant aux foyers de diviser par cinq leur facture d’électricité et d’accélérer leur retour sur investissement de 4 ans en couplant panneaux et batterie intelligente. « Les batteries domestiques sont à la fois une technologie formidable, mais aussi et surtout l’un des moyens les plus intelligents de réduire ses factures d’énergie très rapidement. Proposer des batteries Octopus à nos clients est une étape majeure dans notre mission : permettre à toutes et à tous d’accéder à l’énergie la moins chère possible» explique Greg Jackson, fondateur et PDG d’Octopus Energy Group.

« Renforcer l’équilibre du système énergétique »

Cette initiative fait d’Octopus le premier fournisseur d’énergie à proposer sa propre gamme de batteries domestiques directement à ses clients, au Royaume-Uni comme en France. « Ce lancement se veut aussi une réponse aux contraintes du réseau électrique. Le développement du stockage résidentiel via batteries permettra de réduire significativement les situations de limitation ou d’arrêt de production décarbonée sur les heures méridiennes, et de renforcer l’équilibre du système énergétique. À terme, cette flexibilité accrue va contribuer également à limiter le recours à des moyens de production plus carbonés.” conclut Céline Stein, PDG d’Octopus Energy France. La demande de batteries domestiques est en plein essor depuis la guerre au Moyen-Orient, de nombreux foyers cherchant à se prémunir contre la flambée des prix de l’énergie. Au Royaume-Uni, en Espagne et en France, Octopus a déjà installé près de 26 000 installations solaires accompagnées de batteries.