Â« Ã‰lectrifions la France Â» : une campagne de communication inÃ©dite pour promouvoir lâ€™Ã©lectrification des usages

Le Gouvernement dÃ©ploie Ã partir du lundi 22 juin la campagne Â« Ã‰lectrifions la FranceÂ Â» pour promouvoir les avantages du passage Ã lâ€™Ã©lectrique. Afin dâ€™encourager la transition vers la mobilitÃ© Ã©lectrique et les systÃ¨mes de chauffage performants, la campagne sâ€™appuie sur trois arguments : le pouvoir dâ€™achat, le confort Ã©nergÃ©tique et la facilitÃ© dâ€™accÃ¨s aux infrastructures. Lâ€™objectifÂ : faire de lâ€™Ã©lectrification le standard des usages du quotidien, pour une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e et souveraine.

Des messages clÃ©s qui sâ€™appuient sur des faitsÂ

La mobilitÃ© Ã©lectrique, câ€™est 3 â‚¬ pour 100 km, ou 12 â‚¬ pour un plein Ã domicile, contre bien plus avec un vÃ©hicule thermique ;

Le chauffage Ã©lectrique performant, câ€™est diviser sa facture par deux avec une pompe Ã chaleur par rapport Ã une chaudiÃ¨re au fioul ou au gaz.

La campagne sâ€™appuie sur une signature communeÂ : Â«Â Lâ€™Ã©lectrique, câ€™est fantastiqueÂ !Â Â».

Un dispositif mÃ©dia pensÃ© pour accompagner les dÃ©cisions du quotidien

DÃ©ployÃ©e de juin Ã septembre 2026, la campagne repose sur une stratÃ©gie de diffusion multicanale combinant couverture nationale et ancrage dans les usages concrets. Le dispositif mobilise :

les rÃ©seaux sociaux et plateformes digitales ;

la radio linÃ©aire et lâ€™audio digital ;

les vidÃ©os en ligne ;

la presse quotidienne rÃ©gionale ;

la presse quotidienne nationale (diffusion de 4 demies pages print dans Le Parisien) ;

(diffusion de 4 demies pages dans Le Parisien) un partenariat avec Le Bon Coin, intÃ©grÃ© aux moments de dÃ©cision des FranÃ§ais (logement, mobilitÃ©, Ã©quipement).

Lâ€™objectif est clair : intervenir au moment oÃ¹ les choix se font.

Un site Internet unique pour informer sur lâ€™Ã©lectrification

La plateforme electrifions-la-france.gouv.fr est destinÃ©e Ã accompagner particuliers et professionnels dans leur passage Ã lâ€™Ã©lectrique. Cette nouvelle plateforme servicielle, permet Ã chacun dâ€™accÃ©der en un clic Ã :

Lâ€™ensemble des aides gouvernementales (leasing social, primes pour lâ€™installation de pompes Ã chaleur, etc.) ;

Des ressources pÃ©dagogiques pour comprendre les enjeux de lâ€™Ã©lectrification ;

Des outils pratiques, dont des simulateurs (disponibles prochainement) pour Ã©valuer les solutions adaptÃ©es Ã son logement ou son activitÃ©.

Un dispositif 360Â° pour convaincre particuliers et professionnels

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Pour les particuliers :

Â De juin Ã octobre 2026, France RÃ©novâ€™ lance un dispositif itinÃ©rant inÃ©dit en 12 Ã©tapes : deux maisons mobiles en bois sillonnent la France pour venir Ã la rencontre des particuliers. Ces espaces Ã©phÃ©mÃ¨res permettent de :

BÃ©nÃ©ficier de conseils personnalisÃ©s sur la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique de son logement ;

Poser toutes ses questions Ã des experts ;

DÃ©couvrir les solutions adaptÃ©es Ã son projet.

Pour les entreprises :

IntÃ©grÃ©e Ã des Ã©vÃ©nements phares tels que Choose France et France 2030, la campagne Â« Ã‰lectrifions la France Â» a pour vocation de fÃ©dÃ©rer les parties prenantes autour du Plan Ã‰lectrification qui associe dÃ©jÃ 6 000 entreprises.

EncadrÃ©s

Une innovation majeure dans la communication de lâ€™Ã‰tat

Cette campagne constitue la premiÃ¨re traduction opÃ©rationnelle de laÂ rÃ©forme de la communication de lâ€™Etat, entrÃ©e en vigueur le 15 dÃ©cembre 2025, qui vise Ã rendre plus visible et lisible la communication du Gouvernement en la concentrant sur les sujets interministÃ©riels majeurs. Elle a ainsi mobilisÃ© conjointement les ministÃ¨res chargÃ©s de la Transition Ã©cologique, de lâ€™Ã‰conomie et des Finances, de lâ€™AmÃ©nagement du Territoire, des Transports et du Logement sous lâ€™impulsion du Service dâ€™information du Gouvernement et du cabinet du Premier ministre.

AMI entreprises : rejoindre la dynamique Â« Ã‰lectrifions la France Â»Â

Dans le cadre du lancement de la campagne, le Gouvernement ouvre un Appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt (AMI) destinÃ© aux entreprises et partenaires souhaitant sâ€™inscrire dans la dynamique et contribuer Ã accÃ©lÃ©rer le passage Ã lâ€™Ã©lectrique. Cet AMI vise Ã structurer une coalition dâ€™acteurs publics et privÃ©s. Les candidats retenus seront relais de la campagne et pourront bÃ©nÃ©ficier dâ€™une mise en visibilitÃ© dans lâ€™Ã©cosystÃ¨me Â« Ã‰lectrifions la France Â».

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