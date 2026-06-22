Ã€ Saint-Romans, transition Ã©nergÃ©tique et prÃ©servation de la biodiversitÃ© se conjuguent

Le parc solaire photovoltaÃ¯que de Saint-Romans, situÃ© sur une ancienne carriÃ¨re a Ã©tÃ© inaugurÃ© jeudi 18 juin dernier sous un soleil gÃ©nÃ©reux, en prÃ©sence des porteurs du projet (Enercoop Auvergne-RhÃ´ne-Alpes, la SEM Energ’IsÃ¨re), des acteurs locaux (commune de Saint-Romans, Parc naturel rÃ©gional du Vercors, Centrales Villageoises, LPO38) et des riverains. Cette installation de production d’Ã©nergie renouvelable se distingue par l’exemplaritÃ© de sa dÃ©marche locale et par la prise en compte de lâ€™environnement. Ou comment une ancienne carriÃ¨re devient un parc solaire tournÃ© vers la biodiversitÃ© !

Le projet “La Claix du Soleil” une centrale photovoltaÃ¯que au sol dâ€™une puissance de 1,6 MWc sur une surface dâ€™implantation de 2ha, inscrit au cÅ“ur dâ€™un environnement naturel remarquable, faÃ§onnÃ© par la proximitÃ© du Massif du Vercors.

La mise en service a eu lieu en novembre 2025

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Le terrain sur lequel est situÃ© le parc a longtemps Ã©tÃ© impropre Ã toute culture ou utilisation car il sâ€™agit dâ€™une ancienne carriÃ¨re partiellement remblayÃ©e. Ce site a Ã©tÃ© identifiÃ© en 2020 grÃ¢ce au travail de prospection fonciÃ¨re menÃ© par Enercoop Auvergne-RhÃ´ne-Alpes sur d’anciens sites industriels. AprÃ¨s avoir rÃ©alisÃ© les Ã©tudes dâ€™impacts, de potentiel et avoir rencontrÃ© le propriÃ©taire, les pouvoirs publics et les associations locales, le projet a Ã©tÃ© lancÃ© en 2022. Le permis de construire a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© en mai 2022 et a Ã©tÃ© accordÃ© en mai 2023, aprÃ¨s une phase dâ€™enquÃªte publique en mars et avril 2023. La construction du parc a dÃ©marrÃ© en novembre 2024 et la mise en service a eu lieu en novembre 2025. Pour FrÃ©dÃ©ric Marillier, directeur d’Enercoop Auvergne RhÃ´ne-Alpes “Ce parc solaire de Saint-Romans incarne parfaitement la transition Ã©nergÃ©tique qu’Enercoop Auvergne RhÃ´ne-Alpes souhaite accompagner dans les territoires : des centrales de production d’Ã©nergie renouvelable, patiemment concertÃ©es avec les acteurs locaux (SEM locale, associations, riverains, pouvoirs publics) et pleinement intÃ©grÃ©es dans leur environnement, notamment grÃ¢ce Ã la coopÃ©ration avec le parc naturel rÃ©gional du Vercors et la LPO 38, qui continueront de suivre l’Ã©volution du site.”

Un ancrage rÃ©flÃ©chi et maÃ®trisÃ© du parc grÃ¢ce aux acteurs locaux

Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est vendue Ã Enercoop sur une durÃ©e de 30 ans, alimentant directement les besoins des consommateurs Enercoop. Premier parc solaire dâ€™Enercoop en IsÃ¨re, la centrale au sol de Saint-Romans est Ã©galement la plus importante (1,8 ha) dans le pÃ©rimÃ¨tre du Parc naturel rÃ©gional. Ce parc est le fruit d’une coopÃ©ration d’acteurs locaux entre la coopÃ©rative Enercoop Auvergne RhÃ´ne-Alpes et la SEM Energ’IsÃ¨re, en lien Ã©troit avec le Parc naturel rÃ©gional du Vercors et les Centrales Villageoises des Portes du Vercors. Pour Jacques ADENOT, prÃ©sident du Parc naturel rÃ©gional du Vercors “On peut remercier Enercoop AURA, Energâ€™IsÃ¨re les porteurs de cette rÃ©alisation, pour avoir associÃ© trÃ¨s tÃ´t les acteurs locaux, la commune, la communautÃ© de communes, de la LPO IsÃ¨re, et des centrales villageoises, le Parc du Vercors. Rassembler largement les diffÃ©rents intÃ©rÃªts et parties prenantes dÃ¨s l’amont d’un projet n’est peut-Ãªtre pas la garantie qu’il soit rÃ©ussi mais c’est en tout cas la condition nÃ©cessaire Ã sa rÃ©ussite. Ici on peut dire que cela a parfaitement fonctionnÃ© pour un projet exemplaire qui concilie production d’Ã©nergie renouvelable et prÃ©servation de l’environnement.” Ces acteurs composent le comitÃ© de suivi du projet et s’accordent sur une dÃ©marche de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables au service des territoires, et en accord avec leurs singularitÃ©s. Il bÃ©nÃ©ficie du label d’excellence Ã‰nergie PartagÃ©e qui distingue les projets de production dâ€™Ã©nergie renouvelable particuliÃ¨rement bÃ©nÃ©fiques pour leur territoire.

Un parc intÃ©grÃ© de maniÃ¨re exemplaire avec des actions de renaturation

Ce parc photovoltaÃ¯que sâ€™inscrit au cÅ“ur dâ€™un environnement naturel remarquable, faÃ§onnÃ© par la proximitÃ© du Massif du Vercors. Afin de prÃ©server cette richesse Ã©cologique tout en dÃ©veloppant une production locale dâ€™Ã©nergie solaire, une Ã©tude d’impact complÃ¨te sur les quatre saisons a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e par le bureau d’Ã©tude indÃ©pendant AuddicÃ© Environnement afin de dÃ©terminer les enjeux concernant le milieu naturel. Les acteurs du projet se sont entourÃ©s du Parc naturel rÃ©gional du Vercors, de la LPO38 et des Centrales Villageoises des Portes du Vercors afin de dÃ©finir et mettre en Å“uvre des actions en faveur de la biodiversitÃ©. Des piÃ¨ges-photos ont Ã©tÃ© installÃ©s pour assurer un suivi des espÃ¨ces prÃ©sentes sur le site. PositionnÃ©s depuis 2 mois environ Ã proximitÃ© des panneaux et de la mare, plusieurs espÃ¨ces ont Ã©tÃ© observÃ©es depuis : hÃ©ron cendrÃ©, sanglier, biche avec son faon, chevreuil et canard colvert, chauves-souris. Cela confirme lâ€™intÃ©rÃªt de la clÃ´ture et de la haie permÃ©able, ainsi que de la mare. Pour Pascal Cervantes de la SEM Energ’IsÃ¨re, “l’exploit de ce projet est d’avoir rÃ©ussi Ã revaloriser cette ancienne carriÃ¨re, sur laquelle toute autre activitÃ© Ã©tait inenvisageable. Non seulement le site va dÃ©sormais produire une Ã©nergie 100% renouvelable pour les habitants des alentours, mais il va servir d’habitat et de transit aux espÃ¨ces locales. C’est le rÃ´le des acteurs comme Energ’IsÃ¨re et d’Enercoop Auvergne-RhÃ´ne-Alpes d’Ã©pauler ce genre de projet qui ont du sens Ã long terme”.