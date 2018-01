Petit-dÃ©jeuner confÃ©rence : Quel modÃ¨le Ã©conomique pour l'autoconsommation en France ?

L’Institut Walden, think tank indépendant consacré aux questions énergétiques et environnementales, Green Cape Finance et Energy Power Lab proposent, jeudi 15 février 2018, un petit-déjeuner conférence à la Fondation Mona Bismarck à Paris. Son thème : « Quel modèle économique pour l’autoconsommation en France ? » Table ronde animée par Béatrice Mathieu, Rédactrice en chef Economie, groupe l’Express, la table ronde accueillera David Emsellem, Directeur Général, ORA Energy (Apex), Christine Delamarre, Directrice Générale, Auxifip-Unifergie, Regis Decoret, Directeur France 3E, Fabrice Cassin, Avocat Associé, LPA CGR et Amaury Blais, Président, Lendosphère.

