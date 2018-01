Deux sÃ©minaires spÃ©cial autoconsommation tertiaire LG / SolarEdge / Krannich Solar France en fÃ©vrier !

Krannich Solar France ainsi que ses partenaires LG et SolarEdge organisent deux séminaires les 14 et 15 février 2018 respectivement à Félines dans l’Ardèche et à Montpellier. Objectifs de ces séminaires : un focus sur ces trois différentes sociétés mais aussi une évocation de la nouvelle réglementation et la découverte des différentes solutions liées à l’autoconsommation tertiaire. Le séminaire du 15 février à Montpellier sera suivi d’une soirée organisée par Krannich Solar France dans un lieu spécialement privatisé pour l’évènement. Les places sont limitées.

Pour s’inscrire…