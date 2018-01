La gamme d'accumulateurs Fronius s'agrandit

En 2018, Fronius Solar Energy mettra sur le marché de nouvelles solutions puissantes destinées au stockage de l’énergie solaire. Parmi elles, un nouveau Fronius Energy Package, comprenant un onduleur, la Checkbox Fronius et une solution de stockage LG idéal pour les propriétaires d’installation soucieux du prix et de la qualité. Fronius mène également des recherches permanentes dans le secteur du couplage : l’entreprise a planifié pour le deuxième trimestre 2018 la mise en service d’une installation pilote, dans laquelle de l’hydrogène écologique est produit à partir de l’énergie solaire.

Pour que la vision 24 heures de soleil (un futur dans lequel tous les besoins en énergie de l’humanité seront exclusivement couverts par de l’énergie renouvelable) se concrétise, les exploitants d’installation doivent être en mesure de stocker efficacement l’énergie solaire, et de la rendre exploitable facilement. cette fin, la gamme de batteries Fronius offre des solutions sur mesure, qui sont parfaitement adaptées aux besoins de chaque client. « Nous donnons ainsi aux utilisateurs encore plus de possibilités de sélection et nous leur fournissons le système répondant exactement à leurs besoins. », explique Martin Hackl, directeur de la Business Unit Solar Energy chez Fronius International GmbH.

Le régulateur de consommation Fronius Ohmpilot permet notamment un accès peu coûteux à la gamme de batteries Fronius pour le chauffage de l’eau. Cette solution de gestion de l’énergie intelligente utilise les excédents énergétiques pour activer et gérer des consommateurs tels que des thermoplongeurs, des pompes à chaleur ou des systèmes de chauffage infrarouge.

Par ailleurs n’oubliez pas, ce vendredi 26 janvier à 11H00 le webinar consacré aux Produits et solutions photovoltaïques Fronius : applications résidentielles et commerciales.

