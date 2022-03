Persiennes intelligentes au service des agriculteurs : le pari de CÃ©vennes Energy et de Sun Agri

Sun’Agri et Cévennes Energy, développeur et un producteur en Energies Renouvelables installé dans le Gar et l’Hérault, viennent de signer un partenariat, à l’échelle du territoire national, afin de proposer un outil de protection climatique dynamique et réactif au service des viticulteurs et arboriculteurs.

Conscients des enjeux de dérèglement climatique et de leur impact sur le secteur agricole, les sociétés Sun’Agri et Cévennes Energy associent leurs savoir-faire respectifs afin de promouvoir la technologie de persiennes dynamiques intelligentes de Sun’Agri particulièrement adaptée aux cultures arboricoles et à la viticulture. Le système agrivoltaïque apporte à l’agriculture une véritable solution en réponse au changement climatique, par la création d’un microclimat contrôlé et une économie substantielle des flux intrants. Grâce à l’ombrage apporté par les persiennes, pilotées en temps réel via des capteurs agronomiques, il permet de réduire les ressources en eau employées pour l’agriculture, de réduire l’amplitude thermique sous la structure pour améliorer le confort des cultures.

Donner la priorité à la production agricole

Les partenaires reconnaissent l’importance de développer une filière agrivoltaïque respectueuse de l’environnement tout en respectant un certain nombre de principes dont celui de donner la priorité à la production agricole sur la production électrique. Le système d’ombrière de persiennes dynamiques propose une protection efficace face aux aléas climatiques et génère un ombrage bénéfique aux cultures lors des périodes de canicule. La société Cévennes Energy poursuit sa démarche de partenariats avec des acteurs locaux et densifie son ancrage rural. Elle met ainsi ses compétences de développeur au service du monde agricole afin de construire des projets-clés en main en valorisant les retours d’expérience de Sun’Agri.