Manifeste pour les ombrières photovoltaïques par Apex Energies

“Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes.” Cette citation du théoricien Théodore Levitt s’applique à merveille à l’entreprise Apex Energies qui a été parmi les premiers développeurs en France à ériger des ombrières photovoltaïques sur les parkings des grandes surfaces commerciales ou industrielles.

Ces solutions innovantes et pragmatiques d’implantations photovoltaïques, sur sols d’ores et déjà artificialisés, relèvent aujourd’hui du truisme pour toute la filière. Avec ce type de projets, Apex Energies avait anticipé les futures problématiques de conflit d’usage entre énergie solaire et réserves foncières. Et Apex Energies de plaider plus que jamais pour les ombrières solaires. Jusqu’au Manifeste …

Le solaire est par essence une énergie locale et décentralisée. Elle peut donc être installée au plus près des lieux de consommation d’énergie dans une logique de circuit-court de l’énergie. Qui plus est lorsqu’il est question d’autoconsommation. Les sites des grands ensembles commerciaux ou industriels fortement énergivores, souvent en activité le week-end, qui désirent plus que tout baisser leur empreinte carbone parfois jusqu’au « net zéro » représentent des endroits propices à l’installation de centrales solaires de grande envergure. Et comme souvent, pour des raisons structurelles, il est délicat voire impossible de couvrir les toitures de ces grands bâtiments de panneaux solaires, les ombrières photovoltaïques implantées sur les vastes aires de parkings apparaissent comme la solution la plus vertueuse entre toutes, en matière de facilité de pose et d’acceptabilité.

Plutôt esthétiques, les ombrières sont ainsi implantées sur des lieux urbanisés sans altération des paysages. Elles se fondent même dans les environnements de bâtis commerciaux et industriels. Comme une évidence. C’est un fait. Les ombrières de parking font unanimité. Il faut dire qu’elles ne recèlent que des avantages. Outre la proximité avec les points de forte consommation et l’implantation sur du foncier artificialisé déjà évoqué ci-dessus, les ombrières apportent également du confort aux clients et aux salariés des grands pôles économiques. Elles protègent de la pluie les clients des supermarchés qui vident leur caddy dans leur coffre. Elles apportent de l’ombre aux véhicules lors des périodes estivales de fort ensoleillement. Moins de chaleur dans le véhicule, c’est aussi moins de climatisation et donc moins de consommation de carburant. Une conséquence positive des ombrières dans la lutte contre le réchauffement climatique !