EDF Renouvelables, Eiffage et Lendosphere lancent trois campagnes de financement participatif pour des centrales PV

EDF Renouvelables a ouvert le 3 mars dernier trois plateformes de financements participatifs, via Lendosphere, pour la construction des centrales solaires de Nitry et de Subligny dans l’Yonne, et du Col de Bessey en Côte-d’Or. Vous avez dit investissement citoyen ?

Les trois collectes mises en place via Lendosphere par EDF Renouvelables permettront à la population locale d’investir entre le 3 mars et le 30 avril 2022 dans ces centrales photovoltaïques. Les campagnes de financement seront ouvertes exclusivement aux habitants du département d’implantation, l’Yonne et la Côte d’Or, et des départements limitrophes. Les investisseurs seront régulièrement informés de l’évolution des chantiers et de leur production électrique une fois les centrales mises en service.

Une collaboration étroite entre les territoires

Ces centrales solaires seront installées sur des délaissés autoroutiers appartenant à la société APRR (groupe Eiffage), terrains non utilisés situés aux abords de l’A6 et de l’A19. Eiffage a pris une participation minoritaire au sein de ces centrales via sa filiale Routasun, gérée par Eiffage Concessions et dédiée au développement, au financement, à la construction, à la maintenance et à l’exploitation de projets photovoltaïques sur des délaissés autoroutiers. Une partie de la construction de ces centrales a été confiée à Eiffage Énergie Systèmes. Pour Alexandre Margain, responsable régional Bourgogne-Franche-Comté d’EDF Renouvelables : « Ces centrales solaires sont l’aboutissement d’une collaboration étroite entre les territoires, le groupe Eiffage et EDF Renouvelables, mais également de la volonté des communes de s’engager dans les énergies renouvelables. Elles s’inscrivent pleinement dans les ambitions de transition énergétique aussi bien nationales que régionales. »

Ces financements participatifs en capital permettent d’associer les habitants à la transition énergétique de leur région tout en bénéficiant de retombées économiques, et aux investisseurs de décarboner leur épargne en participant à un projet en circuit court.

Focus sur la centrale solaire de Nitry

D’une puissance totale installée de 3,8 MWc, la centrale photovoltaïque de Nitry se compose d’environ 7 600 panneaux. Elle produira annuellement 4,3 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne d’environ 1 900 personnes, soit près de 30 % de la ville d’Avallon. Le projet, qui a obtenu une délibération favorable du conseil municipal en 2019, a été mené conjointement avec la commune de Nitry durant toute la durée de son développement. Les travaux ont débuté fin janvier 2022 par le terrassement et la réalisation des pistes et plateformes. La mise en service est prévue en octobre 2022. Ouverte aux départements de l’Aube (10), de la Côte-d’Or (21), du Loiret (45), de la Nièvre (58) et de la Seine-et-Marne (77), la campagne s’élève à 80 000 €.

Focus sur la centrale solaire de Subligny et Villeneuve-La-Dondagre

D’une puissance totale installée de 10 MWc, la centrale photovoltaïque de Subligny et Villeneuve-La-Dondagre se compose d’environ 26 000 modules photovoltaïques. Elle produira annuellement 10,5 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne d’environ 4 600 personnes. Le projet a été mené conjointement avec la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne. Les travaux ont démarré en août 2021 par le nettoyage du terrain, le terrassement et la réalisation des pistes et plateformes. Depuis janvier 2022, les structures pour l’installation des panneaux photovoltaïques sont en cours d’installation. La mise en service de la centrale est prévue pour juillet 2022. Ouverte aux départements de l’Aube (10), de la Côte-d’Or (21), du Loiret (45), de la Nièvre (58) et de la Seine-et-Marne (77), la campagne s’élève à 235 000 €.

Focus sur la centrale solaire du Col de Bessey

D’une puissance totale installée de 5 MWc, la centrale photovoltaïque du Col de Bessey se compose d’environ 9 300 panneaux. Elle produira annuellement 5,7 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne d’environ 2 500 habitants. Le projet a été mené conjointement avec les communes de Bessey-en-Chaume et Aubaine durant toute la durée du développement du projet. Les travaux ont commencé en septembre 2021 par le nettoyage du terrain, le terrassement et la réalisation des pistes et plateformes. La mise en service est prévue en septembre 2022. Ouverte aux départements de l’Aube (10), du Jura (39), de la Haute-Marne (52), de la Nièvre (58), de la Haute-Saône (70), de la Saône-et-Loire (71) et de l’Yonne (89), la campagne s’élève à 120 000 €.