Perpignan capitale mondiale de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en aoÃ»t 2020

La première conférence internationale AgriVoltaics aura lieu du 26 au 28 août 2020 à Perpignan, en France. L’agrivoltaïsme associe l’utilisation agricole des terres à la production d’énergie électrique par photovoltaïque. Il fournit des solutions pour la production de cultures vivrières et, simultanément, la production d’électricité en tenant compte de la protection des sols et des économies d’eau. Le temps est venu de connecter la communauté scientifique et de promouvoir les échanges internationaux pour faire progresser les systèmes et les technologies agrivoltaïques.

Énergie ou nourriture provenant de terres agricoles? Pourquoi devrions-nous choisir? Ne pourrions-nous pas combiner les deux types de production sur le même terrain pour capter le maximum d’énergie solaire et faire progresser la transition énergétique vers une production d’énergie durable, tout en nourrissant une population mondiale en augmentation constante? Est-ce faisable et si oui, comment? Tels sont les principaux défis auxquels les systèmes agrivoltaîques sont confrontés.

AgriVoltaics2020, 1er congrès mondial sur les systèmes agrivoltaïques couvrira tous les aspects, de la science à l’application, en reflétant la vaste gamme thématique. Le programme comprendra des présentations scientifiques, choisies parmi un processus d’examen, et des conférences de haut niveau. Une exposition, un dîner de conférence et une visite technique d’installations pilotes innovantes pour de meilleures pratiques, viendront compléter le programme. AgriVoltaics2020 sera la toute première occasion de partager des informations scientifiques de qualité sur ces questions d’actualité. Pour l’événement, une demande d’abstracts a été formulée. La date limite de soumission est le 13 mars 2020.

Encadré

AgriVoltaics2020, à la rencontre de…

Des chercheurs du secteur photovoltaïque et de l’agriculture (y compris la biologie et l’hydrologie) et ceux travaillant “entre les deux”;

Des sociétés telles que des fabricants de modules photovoltaïques, de systèmes de montage et de suivi, des sociétés EPC, des producteurs d’énergie renouvelable, ainsi que des fabricants d’équipement agricole et de producteurs de semences;

Associations d’agriculteurs biologiques, fédérations d’agriculteurs et groupes similaires de parties prenantes;

Des experts de la politique et de la finance ouverts aux idées novatrices et tournées vers l’avenir.

<a href=”http://www.agrivoltaics-conference.org/author-center/abstract-submission.html“>Pour soumettre un résumé …</a>