ENGIE Green et le SIGEIF scellent leur partenariat dans le projet de ferme solaire de Marcoussis (Essonne)

Rosaline Corinthien, Directrice générale ENGIE France Renouvelables et présidente d’ENGIE Green et Jean-Jacques Guillet, Président du SIGEIF ont signé mardi 19 novembre, au Salon des Maires et des Collectivités Locales, le pacte d’actionnaires de la société de projet qui les réunit dans le cadre du développement de la ferme solaire de Marcoussis. À leurs côtés, le maire de Marcoussis a signé les autorisations de travaux. Un beau projet de territoire, une nouvelle référence PV pour l’Île de France !

D’une puissance installée de 20,3 MWc pour une production annuelle équivalente à la consommation moyenne de plus de 10 000 personnes, la ferme solaire de Marcoussis est actuellement le plus important projet photovoltaïque en région Île-de-France. L’implantation des 57 862 panneaux solaires est prévue sur un terrain dégradé de 46 hectares ayant accueilli des remblais lors des travaux de réalisations de la LGV Atlantique. Un volet agricole avec une co-activité pastorale est également en projet. La mise en service est programmée début 2021.

Le rôle primordial des collectivités locales

La société de projet qui réunit ENGIE Green et le SIGEIF, a en charge le financement, la construction et l’exploitation de la future installation. Un financement citoyen ouvert aux franciliens est également prévu. Il permettra de les associer pleinement à ce projet de production d’énergie verte exemplaire. Rosaline Corinthien : « Nous sommes particulièrement fiers de développer aux côtés du SIGEIF et avec la commune de Marcoussis, la plus grande ferme solaire d’Île de France. Ce partenariat témoigne de l’approche sur-mesure d’ENGIE auprès des territoires engagés dans la transition Zéro Carbone.» Pour Jean-Jacques Guillet : « Ce projet emblématique est une démonstration que la transition énergétique passe au premier chef par l’intercommunalité. Il illustre le rôle primordial qu’y jouent les collectivités locales, via leurs outils opérationnels que sont les syndicats intercommunaux d’énergie. Je me réjouis que le SIGEIF contribue ainsi de façon décisive à l’accroissement de la production d’énergie propre en Île-de-France. »

Une ferme solaire bonne pour le climat

ENGIE Green avait été choisi fin 2017 par la commune de Marcoussis et le SIGEIF pour les accompagner dans ce projet-phare en Île-de-France. Après avoir obtenu l’ensemble des autorisations administratives en 2018, notamment le permis de construire délivré par le préfet de l’Essonne après enquête publique, le projet a été désigné en février 2019, lauréat de l’appel d’offres CRE. Prévue pour être exploitée pendant 40 ans, la ferme solaire de Marcoussis contribuera de façon significative à l’atteinte des objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie en matière de solaire photovoltaïque et à la diminution de la dépendance énergétique de la Région.