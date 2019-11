Avec l’expansion de Hornsdale Power Reserve, Neoen et Tesla lancent la batterie la plus innovante d’Australie

Neoen va mettre en place une extension de 50% de la puissance et capacité de stockage de sa centrale Hornsdale Power Reserve dans l’État de South Australia. Cette extension, d’une puissance de 50 MW pour une capacité de stockage de 64,5 MWh, en coopération avec Tesla, fournisseur et installateur de la batterie, témoigne du rôle clef que peuvent jouer les batteries raccordées au réseau pour le marché électrique national et les utilisateurs australiens.

Au cours de sa première année d’opération, la centrale de stockage existante a permis de générer une économie de plus de 50 millions de dollars australiens pour l’ensemble des utilisateurs. L’extension, qui sera achevée au cours du premier semestre 2020, renforcera ces économies. Outre une meilleure fiabilité du réseau électrique et de nouvelles économies pour les consommateurs, cette extension sera la première démonstration à grande échelle, en Australie, du potentiel lié au stockage inertiel en batteries permettant la restitution au réseau de l’énergie emmagasinée. Ceci constitue un avantage crucial pour la stabilité du réseau et l’intégration future des énergies renouvelables dans la production d’électricité. Grâce à cette nouvelle extension, l’État de South Australia pourra capitaliser sur ses immenses ressources éoliennes et solaires et soutenir sa transition vers l’objectif de 100 % d’énergie renouvelable dans les années 2030, tout en continuant à réduire la facture d’électricité pour les consommateurs.

Un projet soutenu par les autorités

Le gouvernement de South Australia joue un rôle clé en allouant à ce projet une subvention de 3 millions de dollars australiens par an pendant cinq ans par le biais de son Fonds pour le stockage d’énergie raccordée au réseau (GridScale Storage Fund), afin de permettre au réseau de bénéficier des avantages du stockage inertiel dont il a particulièrement besoin. L’extension de la centrale Hornsdale Power Reserve est le premier projet à bénéficier d’une aide de la part de ce fonds. Ce dernier a été créé en novembre 2018 pour accélérer le déploiement de nouveaux projets de stockage permettant de répondre aux principaux enjeux auxquels est confronté le système électrique de South Australia et ayant un impact en termes de coûts et de sécurité. L’Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) a aussi accordé, pour le compte du gouvernement australien, une aide de 8 millions de dollars australiens dans le cadre de son Programme de promotion des énergies renouvelables (Advancing Renewables Program). Ce projet sera aussi la première installation de stockage d’électricité en Australie à bénéficier d’un prêt accordé par la Clean Energy Finance Corporation (CEFC).

Un atout pour le développement des énergies renouvelables

Louis de Sambucy, Directeur général de Neoen Australia, déclare : « Je tiens à remercier le gouvernement de South Australia, l’ARENA et la CEFC, qui ont apporté leur concours à l’extension de la centrale de Hornsdale. Le soutien du gouvernement de South Australia ainsi que sa volonté de faire de l’État un des leaders mondiaux des technologies renouvelables ont été déterminants pour le projet. L’extension de Hornsdale Power Reserve est l’illustration du rôle crucial et multiple que les batteries sont appelées à jouer dans le réseau électrique de demain. Je voudrais également souligner le soutien important de l’Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) à la mise en œuvre des innovations et des changements réglementaires demandés par le réseau, ainsi qu’à la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) pour ce premier soutien financier accordé à un projet de batterie ». Xavier Barbaro, Président-directeur général de Neoen ajoute : « Nous sommes extrêmement fiers de cette extension et des innovations qu’elle apporte. Elle illustre la capacité de Neoen à faire grandir son parc de centrales et à le rendre de plus en plus performant tout en permettant à nos partenaires de réaliser des économies et de bénéficier de nouveaux services. Ce nouvel investissement démontre aussi la capacité de Neoen à être un partenaire de long-terme pour le gouvernement de South Australia, au service d’une ambition commune : la fourniture d’une énergie verte, fiable et compétitive ».