Lâ€™annÃ©e 2021 a dÃ©jÃ  dÃ©passÃ© le prÃ©cÃ©dent record de raccordement dâ€™EnR de 2017 avant mÃªme son terme

La puissance totale du parc électrique EnR – éolien, solaire, hydroélectricité et bioénergies – s’élève, au 30 septembre 2021, à 58 759 MW, en hausse de 2 876 MW sur les trois premiers trimestres de l’année 2021 (3 543 MW sur les douze derniers mois), chiffre déjà supérieur au record annuel de 2017 (qui s’élevait à 2 757 MW), en trois mois de moins. Au troisième trimestre 2021, 887 MW de nouvelles installations ont été raccordés aux réseaux d’électricité métropolitains, les filières solaire et éolienne comptant respectivement pour 621 MW et pour 279 MW.

Les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 26,6 % à la couverture de la consommation d’électricité de France métropolitaine au cours du troisième trimestre 2021 (et 26 % sur les douze derniers mois) en produisant 25,7 TWh d’électricité renouvelable, chiffre en hausse de 9,4 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.La puissance du parc solaire s’élève à 12 329 MW au 30 septembre 2021, avec, donc, 621 MW raccordés au cours du troisième trimestre 2021. Sur les douze derniers mois, 2 162 MW ont été raccordés. A fin 2023, la PPE vise un parc de 20 100 MW, objectif qui est actuellement atteint à 60,6 %.

La production électrique d’origine photovoltaïque s’est établie à 4,8 TWh produits durant le troisième trimestre 2021, en hausse de 9 % par rapport au même trimestre en 2020 grâce aux nouvelles capacités raccordées. Le taux de couverture de la consommation électrique par l’énergie solaire s’établit ainsi à 5 % pour ce trimestre (2,9 % sur les douze derniers mois).



Ces résultats sont issus du Panorama de l’électricité renouvelable au 30 septembre 2021, élaboré chaque trimestre par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), RTE, Enedis et l’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Energie).