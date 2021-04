Performance et innovation pour la serre photovoltaïque Tenairlux © de Mallemort

Producteur indépendant en énergies renouvelables et 2ème acteur de l’énergie solaire en France, TENERGIE (Meyreuil, 100 salariés, 207 M€ de CA) créé depuis plus de 10 ans des synergies entre monde agricole et énergie verte en proposant des solutions qui s’inscrivent sur le long terme. Parmi les chantiers d’envergure réalisés par l’entreprise, la serre photovoltaïque Tenairlux © conçue pour le Domaine Saint Vincent situé à Mallemort (Bouches-du-Rhône).

Quatre ans après la mise en service de cette serre innovante de 33 000 m², le retour d’expérience est plus que parlant, avec un rendement de 4 tonnes/hectare pour cette première année de culture d’asperges vertes de Provence – après une période de culture diversifiée (courgettes, navets, patates douces) les trois premières années – et une production de 3,1 GWH d’électricité « verte », soit l’équivalent de la consommation de 700 foyers hors chauffage. A ce jour, 75% des centrales solaires exploitées par Tenergie sont liées au monde agricole (serres, hangars ou rénovation de toitures de bâtiments agricoles), représentant 100 projets en région Sud et plus de 750 en France. Avec un nouveau plan d’investissement de 2 milliards d’euros sur les 3 prochaines années, Tenergie souhaite aller encore plus loin dans la transformation du secteur et la démocratisation de l’accès à l’énergie renouvelable. Une ambition qui passe également par l’élargissement géographique de son offre au Grand-Ouest et aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. En France, Tenergie développe, détient et exploite un parc de plus de 1000 centrales d’énergie solaire et éolienne pour une puissance installée de 615 MW.

Une logique gagnant-gagnant

« Ce nouveau concept de serre prouve qu’il est possible de moderniser une exploitation agricole et ce, à moindre coût, tout en participant à la production d’une énergie propre et locale. Dès le début de ce projet, nous avons co-construit le cahier des charges avec Laurent Chabert, maraîcher et responsable du Domaine Saint Vincent, pour que son outil réponde en tout point à ses attentes. Résolument performante et innovante grâce notamment à l’implantation de modules photovoltaïques, cette solution créée sur mesure permet notamment une meilleure diffusion de la lumière et une meilleure ventilation. 4 tonnes/hectare d’asperges seront récoltées cette année, soit près de 80 000 asperges, avec un rendement qui devrait atteindre les 9 tonnes/ hectare dès 2022. Cette solution répond parfaitement à la logique « gagnant-gagnant » inscrite au cœur même de notre mission visant à « décarboner l’économie » mais aussi à accompagner les acteurs des territoires dans leurs problématiques quotidiennes pour relever, ensemble, le défi de la transition énergétique. », commente Nicolas Jeuffrain, Président de Tenergie qui compte bien aujourd’hui déployer ce concept entièrement conçu, construit et exploité par l’entreprise.