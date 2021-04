De Gaulle Fleurance & AssociÃ©s ouvre une filiale Ã  Abu Dhabi

Enregistrée auprès de l’Abu Dhabi Global Market, De Gaulle Fleurance EMEA Ltd. Spécialiste du marché des EnR, accompagne les entreprises dans leurs projets d’implantation et d’investissement dans la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique.

De Gaulle Fleurance EMEA Ltd. est une plateforme pour accompagner les activités transfrontalières des clients entre le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe. Les avocats assistent à partir des bureaux d’Abu Dhabi, en synergie avec les équipes basées à Paris, les clients tout le long de leurs projets, depuis leur implantation (gestion des affaires publiques), leurs investissements (corporate, M&A, financement, PPP, réponses à des appels d’offres internationaux, etc.), la gestion de leurs opérations dans des secteurs stratégiques (énergie, minier, infrastructures, bancaire, IT, etc.), ainsi que sur des enjeux liés au désinvestissement, au contentieux et à l’arbitrage international.

Les clients pourront s’appuyer sur les équipes intégrées mais aussi sur un réseau de correspondants locaux sélectionnés de manière indépendante pour traiter des questions spécifiques de droit des pays cibles. Le choix des correspondants se fait selon les besoins de chaque projet. De Gaulle Fleurance & Associés dispose d’une longue expérience de conseil des acteurs clés agissant dans la zone EMEA (entreprises, DFIs, fonds d’investissement, Etats…), avec des équipes pluridisciplinaires (incluant une pratique OHADA intégrée). Les avocats conseillent des clients du Golfe sur leurs projets en Afrique et en Europe, des institutions panafricaines, et des groupes internationaux en lien avec leurs investissements en Afrique ou au Moyen-Orient.

« La tendance croissante des flux économiques entre le Moyen-Orient et l’Afrique a été un facteur décisif dans notre choix d’ouvrir cette filiale aux Emirats arabes unis, qui est un véritable carrefour pour les affaires internationales dans la zone EMEA », explique Jean-Baptiste Santelli, associé chez De Gaulle Fleurance & Associés et dirigeant de la filiale d’Abu Dhabi. « C’est un moyen pour nous de gagner en proximité avec nos clients qui peuvent déjà s’appuyer sur notre expertise full service reconnue dans l’accompagnement des opérations dans cet espace géographique».