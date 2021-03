Eaton lance son approche de la transition énergétique « Buildings as a Grid » et acquiert la société Green Motion

Eaton, société spécialisée dans la gestion de l’énergie, lance une gamme complète de matériel, de logiciels et de services destinés à transformer les bâtiments en hubs énergétiques pour valoriser la production d’énergie renouvelable sur site. Ainsi, pour répondre aux problématiques de la transition énergétique et de la recharge de VE, son approche « Buildings as a Grid* » a pris encore plus d’ampleur suite à l’acquisition récente de la société suisse Green Motion SA, un des principaux concepteurs et fabricants de matériel de recharge pour véhicules électriques et de logiciels connexes. Eaton, tout feu, tout flamme dans le domaine de l’électricité renouvelable…

Eaton a adopté l’approche « Everything as a Grid** » dans le cadre de son programme de transition énergétique pour aider ses clients à accélérer la décarbonisation, accroître la résilience, réduire les coûts énergétiques et créer de nouvelles sources de revenus. En gérant le système énergétique des bâtiments comme un réseau local, Eaton peut transformer les sites en hubs énergétiques pour améliorer la gestion de l’infrastructure électrique existante et planifier les besoins futurs en énergie. D’où l’appellation « Buildings as a Grid ».

Optimiser la performance énergétique des bâtiments

En adoptant une approche ad hoc (par ajout de chargeurs de VE sur l’infrastructure existante), les propriétaires de bâtiments risquent de faire face à des difficultés de gestion d’énergie et de devoir assumer des coûts de modernisation supplémentaires pour augmenter la capacité du réseau et répondre aux demandes croissantes. Le passage aux VE gagnant en importance, l’évolution risque d’être très rapide : les ventes de VE en Europe ont augmenté de plus de 140 % en 2020, malgré la pandémie de Covid-19, et le nombre de VE à travers le monde devrait bondir de 8,5 millions en 2020 à 116 millions en 2030***. L’approche « Buildings as a Grid » d’Eaton constitue l’offre la plus complète et la plus intégrée pour la transition énergétique à destination des propriétaires de bâtiments. Elle repose sur trois systèmes : la recharge des VE, la gestion de l’énergie et la distribution électrique. Ensemble, ces systèmes permettent aux propriétaires de surveiller et d’optimiser la performance énergétique de leur bâtiment et de contrôler en toute sécurité leurs actifs énergétiques. Chacun de ces systèmes joue un rôle particulier.

Chargeur de VE : Matériel et logiciel de recharge pour VE connecté au réseau, offrant un niveau de service élevé aux utilisateurs de VE et assurant une recharge et une tarification adaptée ;

Matériel et logiciel de recharge pour VE connecté au réseau, offrant un niveau de service élevé aux utilisateurs de VE et assurant une recharge et une tarification adaptée ; Système de gestion d’énergie : Solution permettant d’accroître la résilience de l’infrastructure électrique d’un bâtiment et de répondre aux besoins croissants en matière de capacité de recharge des VE en apportant de la flexibilité du côté de la demande. Le logiciel de gestion d’énergie permet de gérer les flux d’énergie entre plusieurs actifs, notamment les chargeurs de VE, les systèmes de stockage d’énergie, les convertisseurs solaires et les commandes physiques des pompes à chaleur ou chaudières ;

Les propriétaires de bâtiments peuvent compter sur le réseau européen d’Eaton (support technique, services sur le terrain, ingénieurs d’application, partenaires) pour les aider non seulement à concevoir et à optimiser leurs systèmes électriques afin d’y intégrer des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mais aussi à assurer le déploiement et la maintenance de leurs systèmes.

Combinaison stockage et gestion digitale

Plus ils ajoutent des charges (véhicules électriques, nouvelles sources de production sur site, voire stockage), plus les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments ont besoin de superviser et d’optimiser leur consommation d’énergie. Grâce au logiciel de gestion de l’énergie d’Eaton, les actifs connectés sont pris en charge automatiquement selon des critères prédéfinis, comme la réduction de la facture énergétique et de l’empreinte carbone ou encore l’optimisation de la consommation d’énergie renouvelable. La combinaison de stockage d’énergie et de logiciels de gestion apporte ainsi de multiples avantages. Dans un premier temps, leur installation ne nécessite pas de travaux de génie civil coûteux, souvent associés aux projets de modernisation du réseau. Quant aux utilisateurs, ils peuvent stocker l’énergie générée pendant les heures creuses et disposer d’énergie de source renouvelable autoproduite à partir des générateurs photovoltaïques (PV) sur site. L’énergie à faible coût stockée préalablement, peut être consommée pendant les heures de pointe, et permet de réaliser des économies et de contribuer à la protection de l’environnement grâce à l’écrêtage des pics. Ce procédé permet de réduire la charge du réseau pour éviter qu’il ne bascule sur une énergie émanant de combustibles fossiles riches en carbone, étant parfois la seule source disponible en période de forte demande. Le logiciel de gestion d’énergie est la base du système, depuis les sources de production d’électricité jusqu’à la recharge des véhicules électriques, en passant par les charges installées dans le bâtiment ou le stockage d’énergie. Celui-ci permet aux propriétaires de superviser la performance énergétique de leurs bâtiments et de contrôler en toute sécurité les actifs énergétiques dans le respect des besoins et objectifs financiers, commerciaux et de durabilité.

L’acquisition stratégique de Green Motion

En acquérant Green Motion, Eaton a non seulement gagné une gamme de chargeurs de pointe, désormais fabriqués par Eaton, mais également un logiciel de facturation et de gestion, avec lequel la société pourra répondre aux besoins spécifiques des propriétaires de bâtiment en matière de recharge de VE, le tout au sein d’écosystèmes sur mesure. Cela inclut entre autres, la gestion des chargeurs de VE, l’équilibrage de la charge pour garantir une expérience client fiable, la facturation, l’authentification des clients et la génération de revenus. Au sein des ERP (Etablissements Recevant du Public), sur les lieux de travail et dans les complexes résidentiels (immeubles d’habitation, par exemple), où la recharge multi-utilisateurs de VE doit être équilibrée afin de répartir efficacement la charge électrique, l’approche « Buildings as a Grid » d’Eaton s’avère pragmatique, cyber-sécurisée, flexible et évolutive. Fabrice Roudet, responsable de l’activité stockage d’énergie et recharge de VE pour Eaton en EMEA déclare : “Avec l’acquisition de Green Motion, aucune autre entreprise sur le marché ne propose une offre aussi complète et intégrée en matière de transition énergétique à destination des propriétaires de bâtiments. Notre approche “Buildings as a Grid” aide les propriétaires de bâtiments à intégrer l’énergie de source renouvelable générée sur site et à répondre au défi lié à l’électrification des transports et des systèmes de chauffage. Elle permet en outre aux propriétaires de bâtiments de jouer un rôle clé dans la facilitation et l’optimisation de la transition vers des systèmes d’énergie renouvelable. L’électrification des transports et du chauffage amènera une demande toujours plus importante vers les réseaux de distribution avec de plus en plus de charges installées en périphérie. Et François Randin, fondateur et CEO de Green Motion de conclure : “Eaton et Green Motion forment un partenariat idéal pour relever les défis liés par l’adoption rapide des véhicules électriques. Green Motion propose des solutions d’infrastructure de recharge éprouvées, incluant des logiciels pour opérer les bornes. Grâce à cette offre combinée avec Eaton, les propriétaires d’immeubles sont assurés de pouvoir relever le défi que représente l’adoption des véhicules électriques de manière pragmatique et flexible.”

* Le Bâtiment réseau électrique

**Tout est réseau électrique

*** 2020 Electric Vehicle Outlook Report (Rapport sur les perspectives des véhicules électriques pour 2020), BloombergNEF