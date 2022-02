Reportage / Thalie : le tracker made in SaÃ´ne-et-Loire

Pour étancher son désir de diversification, le groupe bourguignon Egon, spécialiste gros-œuvre, électricité, plomberie et fabrication de béton bas-carbone qui emploie 350 personnes, a développé, en utilisant ses compétences internes, un tracker pilote solaire pour alimenter en autoconsommation ses propres locaux et ateliers. Avec succès. Ainsi est née l’entreprise Thalie qui commerciale désormais ce tracker made in Saône-et-Loire via une redevance fixe dans le temps ! A des destinations des agriculteurs, industriels ou collectivités…

Crée en 1980, le groupe de construction Engo est une institution en Bourgogne du Sud. Une institution qui ne s’endort pas sur ses lauriers et cherche sans cesse à innover, à explorer de nouvelles voies. Voilà deux ans, en cherchant une idée pour solariser les bâtiments du sège, l’équipe d’ingénieurs a misé sur un tracker solairepour l’autoconsommation qui permet de maximiser la production d’énergie des installations photovoltaïques grâce aux panneaux qui s’orientent et suivent le soleil tout au long de la journée. L’efficacité avant tout !

Une philosophie de circuits courts

« Nous avons alors mis en branle toutes nos compétences internes pour concevoir l’équipement le plus abouti possible. Notre bureau d’études structures a montré la voie. Nous avons créé une armature métallique puis un moule sur mesure pour le mât. Nous avons ensuite coulé notre propre béton bas carbone, celui que nous fabriquons pour le lest des grues. La production des nos trackers est écoresponsable dans une philosophie de circuits-courts. Toute la fabrication est centralisée sur un seul site afin de minimiser les transports. Cette conception nous permet d’obtenir un Tracker robuste et fiable, d’une durée de vie minimale de 25 ans » précise Théo Grouin, business developper chez Thalie. Sur le plan de l’installation, il n’est pas obligatoire d’enterrer le Tracker, dans un souci de réduction de l’impact sur l’environnement. Les fondations sont un ensemble de pièces de béton préfabriqué. Le Tracker a été pensé pour pouvoir s’installer à même le sol. Dans la continuité de cette logique, le Tracker a été conçu pour être 100 % démontable et avoir une faible emprise au sol.

Panneaux bifaces LG

Pour la partie calcul et smart technologie du tracker, Thalie a fait appel à un bureau d’études de proximité installé à Dijon. « Pour un fonctionnement et une production optimale, notre tracker embarque un automate et une intelligence permettant de suivre le soleil au fil de la journée. Il sera également possible de suivre la production du tracker grâce à notre plateforme développée sur mesure. Cette plateforme de suivi que nous mettons à disposition est l’outil idéal pour mesurer l’impact du tracker sur le mix énergétique. Un site web et une application mobile donnent accès en temps réel à toutes les informations relatives à l’installation » poursuit Théo Gouin. Côté équipement photovoltaïque, il est constitué de panneaux bifaces sud-coréens LG de 435W, garantie 25 ans, augmentant le rendement surfacique.

Une cinquantaine de trackers Thalie en 2022

Développé au début de la pandémie, la commercialisation du tracker Thalie a été un tantinet contrariée. Intrigante, son implantation sur le parking du site d’Egon, en bord de départementale, a cependant attiré l’œil de quelques curieux séduits par cet arbre solaire. Une dizaine de trackers a ainsi fleuri, à proximité de l’entreprise. En ce début d’année, la commercialisation va s’accélérer, les ateliers sont armés pour monter la cadence. En tous les cas, la demande est là. « Plus de vingt trackers sont déjà dans les tuyaux avec des déclarations préalables déposées en mairie. Sur l’année, notre objectif se situe autour de la cinquantaine. Nous nous adapterons au marché. Pour chaque site, nous proposons de faire une pré-étude du site d’installation. Cette étude personnalisée permet de rassembler les éléments essentiels afin de définir le nombre de trackers pour un dimensionnement optimal. Nous restons très transparents. Si la consommation n’est pas suffisante, on ne se lance pas » précise Théo Gouin qui vient de signer pour un gros cimentier industriel multi-sites désireux de limiter son empreinte carbone.

Une offre clé en main sans investissement de départ

Thalie offre ainsi, clés en main aux entreprises, agriculteurs ou collectivités de toutes tailles l’accès à la transition énergétique, en leur donnant la possibilité de produire et de consommer leur propre énergie sans aucun investissement. En effet, Thalie commercialise son tracker via un loyer fixe sur un contrat de dix ans, à savoir une redevance mensuelle figée dans le temps sans surcoût. Dès la première année, le solde est positif et permet de réaliser des économies. Le contrat comprend la maintenance du tracker est programmée une fois par an. Cette visite de maintenance permet de réaliser une vérification complète du bon fonctionnement de l’installation. Lors de cette visite, les services de Thalie réaliseront également un nettoyage intégral des panneaux bifaces. Choisir l’autoconsommation et tendre vers l’indépendance énergétique permet de maîtriser les coûts et ainsi se sécuriser face à la hausse constante du prix de l’électricité. Pas étonnant de voir que certains bailleurs sociaux s’y intéressent dans le cadre de projets d’autoconsommation collective !

www.youtube.com/watch?v=-9EqwBvKGT8&t=1s