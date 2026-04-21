REDEN finalise un refinancement pan-europÃ©en de 1,1 milliard dâ€™euros pour soutenir sa prochaine phase de croissance

DÃ©veloppeur, propriÃ©taire et exploitant international de projets photovoltaÃ¯ques et de stockage dâ€™Ã©nergie, REDEN annonce la finalisation dâ€™un refinancement paneuropÃ©en dâ€™un montant dâ€™environ 1,1 milliard dâ€™euros, adossÃ© aux actifs en exploitation et en construction du Groupe en Europe. Cette opÃ©ration marque une nouvelle Ã©tape clÃ© dans la trajectoire de croissance de REDEN. Elle dote le Groupe dâ€™un cadre de financement plus harmonisÃ© et plus flexible, destinÃ© Ã accompagner lâ€™intensification, Ã court terme, de son parc dâ€™actifs solaires et de stockage dâ€™Ã©nergie en exploitation.

La plateforme de financement repose sur un syndicat bancaire diversifiÃ© de plus de dix Ã©tablissements, comprenant les partenaires historiques de REDEN.

REDEN a Ã©tÃ© accompagnÃ© par DC Advisory en qualitÃ© de conseil financier principal, ainsi que par CACIB et Natixis en tant que co-conseils. Le cabinet A&O Shearman est intervenu en tant que conseil juridique de REDEN, tandis que Latham & Watkins a assistÃ© les prÃªteurs.

Â« Ce refinancement ouvre un nouveau chapitre dans le dÃ©veloppement de REDEN. En rationalisant notre structure financiÃ¨re et en mettant en place une plateforme paneuropÃ©enne dÃ©diÃ©e Ã nos actifs en exploitation, nous renforÃ§ons notre capacitÃ© Ã dÃ©ployer notre stratÃ©gie avec agilitÃ© et efficacitÃ©, tout en contribuant activement Ã la construction dâ€™un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique europÃ©en plus rÃ©silient et bas carbone Â Â» assure Frank Demaille, PrÃ©sident-Directeur GÃ©nÃ©ral du Groupe REDEN.