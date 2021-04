Patagonia : We the Power le nouveau long-mÃ©trage disponible depuis jeudi 15 avril Ã  20h00

Patagonia veut redonner aux citoyens le pouvoir sur l’énergie. Patagonia présente aujourd’hui sa campagne et son tout nouveau long-métrage documentaire We the Power, disponible sur Youtube à 20h00 ce soir, afin de soutenir le mouvement des coopératives citoyennes d’énergie renouvelable à travers l’Europe.

Partout dans le monde, les citoyens se rassemblent pour reconstruire le système énergétique actuel et obsolète, et mettre le pouvoir entre les mains des communautés locales. Aujourd’hui, ils sont 1 million d’européens impliqués dans ce mouvement grandissant. D’ici 2050, ce nombre pourrait atteindre les 260 millions et contribuer à produire jusqu’à 45% de l’électricité de l’Union Européenne. Patagonia souhaite nourrir cet élan citoyen et appelle à l’action collective en présentant les avantages que pourrait apporter cette transformation de l’énergie propre aux individus et à la planète. « Nous prenons rarement le temps de réfléchir à l’origine de l’électricité qui alimente nos foyers et nos entreprises, alors que nous en consommons non-stop » confie Alex Weller, Directeur Marketing EMEA chez Patagonia.

Les citoyens produisent leur propre énergie renouvelable et la partagent

À travers cette campagne, Patagonia propose de ré-imaginer collectivement le système énergétique actuel, en s’émancipant des grands monopoles extractivistes qui contrôlent le pouvoir et les systèmes financiers, et exacerbent la crise climatique. Cette transformation apparait essentielle si l’Europe veut avoir une chance d’atteindre le niveau zéro d’émissions nettes de CO2 requis d’ici 2050. Un objectif qui permettrait de stabiliser le changement climatique au seuil fixé par les scientifiques de 1,5°C. C’est dans ce contexte que We the Power présente un nouveau modèle porteur d’espoir : une production d’énergie résiliente, locale, participative et démocratique, dans laquelle des groupes de citoyens produisent leur propre énergie renouvelable et partagent les bénéfices économiques au sein de la communauté locale. Un système à la fois innovant sur le plan social, permettant de renforcer le tissu et soutenir l’emploi local, mais aussi avantageux sur le plan économique pour les communautés et vertueux pour l’environnement.

Des récits inspirants

Le documentaire éponyme We the Power a été réalisé par le multi-primé David Garrett Byars à qui l’on doit notamment Public Trust qui milite pour la préservation des espaces sauvages aux USA. D’une durée de 40 minutes, We the Power met en lumière les histoires des pionniers qui ont ouvert la voie de l’énergie citoyenne en Europe. On y retrouve notamment Dirk Vansintjan, fondateur et président de la fédération européenne des coopératives d’énergie renouvelable REScoop, ou encore Sebastian Sladek, dont les parents ont lancé EWS Schönau dans les années 1980, en réaction aux dangers potentiels du nucléaire révélés brutalement par la catastrophe de Tchernobyl. À leurs côtés, Agamemnon Otero MBE, directeur et fondateur de Repowering London et Energy Garden et Nuri Palmada, membre du conseil de la coopérative d’énergie espagnole Som Energia partagent les récits inspirants de leurs engagements. Pour tous, le message est clair : la beauté de ce modèle réside dans le fait que chacun, quel que soit son parcours ou son statut, peut s’investir et jouer un rôle actif à son échelle. Consciente du potentiel que ce mouvement représente pour les citoyens et l’avenir de la planète, Patagonia souhaite participer à sa croissance afin d’en faire une réalité à travers toute l’Europe. Pour cela, elle encourage chaque citoyen à changer de fournisseur d’électricité, investir dans une coopérative d’énergie, ou encore lancer son propre projet citoyen.

https://www.youtube.com/watch?v=75A9WGxoUn8