GreenYellow prend racine dans lâ€™agrivoltaÃ¯sme, en coopÃ©ration avec ArcelorMittal Projects Exosun

GreenYellow concrétise son accord de coopération signé en juillet dernier avec ArcelorMittal Projects Exosun, avec la réalisation de sa première centrale à Castelginest (31). D’une puissance de 1,8 MWc, cette centrale constitue la toute première de futurs développements communs en France.

Convaincu du potentiel de développement de l’agrivoltaïsme en France, GreenYellow a signé en juillet dernier un accord de coopération avec ArcelorMittal Projects Exosun, afin de proposer une solution complète de centrales solaires destinées au monde agricole. Dans la lignée de cet accord, GreenYellow et ArcelorMittal Projects Exosun viennent d’annoncer la réalisation d’une première centrale sur grandes cultures, à Castelginest (Haute-Garonne), avec un projet de 1,8 MWc, lauréat du dernier Appel d’Offre Innovation de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Equipée de 3 900 panneaux solaires, cette centrale offrira une production de 2 637 MWh par an en moyenne (soit la consommation annuelle de 735 foyers). Les travaux débuteront courant 2021. Cette centrale a vocation à être une référence duplicable rapidement pour les équipes des deux sociétés.

L’expertise de GreenYellow au service de l’accélération de la transition énergétique du monde agricole

GreenYellow met ainsi à disposition des exploitants une solution financée, modulable et adaptable à chaque besoin spécifique à travers le développement, l’investissement et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques dédiées à la viticulture, aux grandes cultures et à l’élevage. De son côté, ArcelorMittal Projects Exosun apporte son expertise des systèmes de tracker et de gestion des ombrages via la conception, le dimensionnement, la fourniture et l’installation de structures solaires adaptées, avec un tracking dédié aux besoins agricoles. Les équipes de GreenYellow et ArcelorMittal Projects Exosun travaillent ainsi en étroite collaboration avec les exploitants afin de définir et répondre au mieux à leurs besoins, attentes et contraintes techniques, notamment grâce à l’élaboration d’un cahier des charges pertinent.

Accélérer la transition énergétique du monde agricole

L’agrivoltaïsme permet un partage intelligent du foncier agricole, bénéfique en premier lieu aux cultures et deviendra, à l’avenir, l’un des moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Ces solutions permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique, tout en étant source d’électricité renouvelable. « Nous nous réjouissons de la concrétisation de nos efforts communs qui permettent d’accompagner au plus près les viticulteurs, et les exploitants agricoles au sens large, dans un seul et même objectif : accélerer la transition énergétique du monde agricole » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow. En complément des projets agrivoltaïques, ArcelorMittal Exosun et GreenYellow travaillent à des développements communs sur d’autres continents avec un potentiel estimé de 50 MWc annuels. « L’agilité et l’ambition de GreenYellow associées au savoir faire d’Arcelor Mittal nous permettent de proposer des solutions adaptées aux clients sous toutes les latitudes et en respectant les contraintes de chaque secteur concerné » complète Jérôme Owczarczak, Directeur Général France en charge du Photovoltaïque au sein de GreenYellow.