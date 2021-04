BayWa r.e. : les anciens sites militaires franÃ§ais, nouvelles terres dâ€™accueil de panneaux solaires

Développeur, prestataire et distributeur mondial d’énergies renouvelables, BayWa r.e. a transformé deux bases aériennes françaises désaffectées en parcs solaires et terres agricoles pour l’élevage ovin. Une reconversion intelligente où se côtoient énergie renouvelable et pastoralisme !

BayWa r.e. a commencé la reconversion de l’aérodrome de Fontenet dans le sud-ouest de la France il y a dix ans. Aujourd’hui, 80 hectares sur les 160 hectares de l’ancienne base militaire française, allemande puis américaine sont consacrés à la production d’énergies renouvelables ou sont en cours de reconversion. Un premier parc solaire, «Fontenet», d’une capacité de 12 MWc, est opérationnel depuis 2014. Un deuxième parc solaire d’une capacité de 14,7 MWc est actuellement en construction et devrait être mis en service d’ici fin 2021. Un troisième parc solaire est au stade du projet en coopération avec une société semi-publique locale.

Plus de 80 000 panneaux solaires et un partenariat culturel

Suite à la reconversion réussie des anciens terrains militaires de Fontenet, BayWa r.e. a débuté la construction du parc solaire «Blueberry» sur une deuxième base aérienne désaffectée, La Martinerie, dans le centre de la France. Le parc solaire de 30 MWc, achevé en février 2021, est constitué de 87 552 panneaux solaires et couvre 35 hectares de l’ancienne base militaire qui a cessé ses activités en 2012. De plus, BayWa r.e. a établi un partenariat avec l’association «Les Amis de la Martinerie» dans le but de préserver l’histoire du site. Dans le cadre de ce partenariat, BayWa r.e. entend contribuer à la restauration des casernes découvertes lors des travaux de construction.

Une approche collaborative de l’agriculture locale

Démontrant son engagement global dans les transitions énergétique, écologique et agricole, BayWa r.e. soutient également les activités agricoles locales par une démarche collaborative en invitant les bergers à élever des moutons sur ses terres à Fontenet et à La Martinerie. Benoît Roux, directeur solaire chez BayWa r.e. France, explique que l’approche n’est pas seulement un service d’entretien, mais aussi pour la production agricole: «Il ne s’agit pas seulement de faire paître les moutons sur la terre. Nous sommes engagés dans des contrats à long terme qui permettent des avantages agricoles significatifs grâce aux projets d’énergie renouvelable. » Il ajoute que cette approche agricole protège l’emploi local ainsi que l’environnement: «L’utilisation de machines pour la tonte de l’herbe et la pollution qu’elle crée est réduite, ce qui nous permet d’optimiser nos services de maintenance. En plus de renforcer la biodiversité et de protéger la flore et la faune locales, cela permettra de développer les entreprises et les emplois locaux induits. » Les fermes solaires sont conçues en concertation avec le monde agricole dès le départ. Des sources d’eau ont été créées avant l’arrivée des animaux. Après l’installation, des panneaux les prairies ont été ensemencées avec des variétés végétales adaptées au pâturage des moutons, en collaboration avec les agriculteurs.