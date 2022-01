Barbara Pompili : Â« OpÃ©rer la transition Ã©cologique est aussi une question de souverainetÃ© Â»

En déplacement à Amiens, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a évoqué la transition écologique devant les étudiants de l’Université Picardie Jules Verne. Verbatim !

Le plan de relance européen de 750 milliards d’euros est ainsi profondément dédié à la transition écologique. Devenir le premier continent neutre en carbone… être à l’avant-garde de la transition écologique… voilà le destin de l’Europe au 21ème siècle.

Surtout, parlons franchement. Opérer cette transition est aussi une question de souveraineté et un levier essentiel pour accroître notre résilience. Face à des puissances comme la Russie, la Chine, ou les Etats-Unis, notre seul moyen d’exister dans l’arène internationale est de s’unir. Et c’est pour cela que je considère que l’enjeu des années à venir, l’enjeu de la présidence française de l’Union européenne, la PFUE, qui vient de commencer, c’est de construire une véritable souveraineté écologique européenne.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire ne plus dépendre du pétrole et du gaz russe pour nous chauffer l’hiver, mais diversifier nos sources d’approvisionnement, et développer nos propres énergies décarbonées, notamment renouvelables. La souveraineté écologique, c’est aussi de fabriquer dans nos usines, et non à l’autre bout du monde, les technologies vertes de demain, comme les batteries, les panneaux solaires, ou les éoliennes. C’est également sécuriser nos approvisionnements en matériaux critiques pour la transition écologique, comme le lithium ou le cobalt, en recyclant mieux nos batteries électriques.

La souveraineté écologique, c’est enfin faire en sorte que les produits que nous importons respectent nos normes environnementales, en matière de lutte contre la déforestation ou de réduction des émissions de CO2. En bref : l’Europe écologique, c’est une Europe de la souveraineté renforcée. Je crois aussi et surtout que l’Union européenne est l’échelle pertinente pour une action efficace sur le plan environnemental. L’Europe, c’est une force de frappe à la mesure du défi écologique qui nous attend.