Parution du Snapshot 2024 de IEA PVPS: le leadership chinois

L’AIE PVPS s’est distinguée au fil des années en produisant des rapports impartiaux sur le développement du photovoltaïque dans le monde entier, sur la base des informations officielles des organismes de gouvernement et des sources industrielles fiables. Cette 12ème édition de l’« Aperçu des marchés mondiaux du photovoltaïque » vise à fournir des informations préliminaires sur l’évolution du marché photovoltaïque en 2023.

La capacité cumulée photovoltaïque mondiale est passée de 1,2 TW en 2022 à 1,6 TW en 2023, avec une mise en service de 407,3 GW à 446 GW[1] de nouvelles installations photovoltaïques – et environ 150 GW de modules en stock dans le monde entier. Après plusieurs années de tensions sur les coûts des matériaux et du transport, les prix des modules se sont effondrés dans un marché massivement sur approvisionné, maintenant la compétitivité du photovoltaïque même si les prix de l’électricité ont baissé après des pics historiques en 2022.

Les principales tendances sont les suivantes :

Grâce à des politiques de développement actives, les installations photovoltaïques de la Chine ont atteint un niveau record 235 GW Courant continu (voire jusqu’à 277 GW ) soit plus de 60 % de la nouvelle capacité mondiale, atteignant 662 GW de capacité cumulée. Fait remarquable, cette capacité annuelle représente plus de 15 % de la capacité cumulée mondiale totale et est presque l’équivalent de la deuxième plus grande capacité cumulée : l’Europe. Cela représente une fois de plus une capacité installée annuelle plus que doublée, contre 105,5 GW en 2023 et 54,9 GW en 2021.

La croissance du marché en dehors de la Chine a atteint un honorable 30 %, tandis que la croissance intérieure de la Chine a été supérieure à 120 %, ce qui explique l’énorme développement du marché photovoltaïque.

Une offre de produits supérieure à la demande mondiale

Le nombre de pays avec des taux de pénétration théoriques supérieurs à 10 % a doublé depuis l’année dernière pour atteindre 18. Et alors que les pays avec les populations plus modestes comme l’Espagne, les Pays-Bas, le Chili et la Grèce étaient en tête, les pays les plus peuplés, dont l’Allemagne et le Japon, ont également dépassé les 10 %. Même si la congestion du réseau est devenue un problème, les mesures politiques, les solutions techniques et le stockage fournissent déjà des solutions viables pour améliorer la pénétration du photovoltaïque. Les marchés individuels restent sensibles aux mesures de soutien et aux prix intérieurs de l’électricité, malgré la compétitivité de la plupart des segments de marché dans de nombreux pays. La capacité à aller de l’avant des projets industriels de fabrication locaux lancés au cours des années précédentes, notamment en Europe, est incertaine. L’augmentation significative de la capacité de fabrication en Chine a conduit à une offre supérieure à la demande mondiale et, par conséquent, à des prix de modules historiquement bas. Les baisses significatives des prix des modules photovoltaïques dues à l’augmentation des stocks, à l’offre excédentaire et à l’environnement concurrentiel entre les fabricants ont mis à rude épreuve la fabrication industrielle locale.

Le solaire pèse plus de 75 % des nouvelles capacités renouvelables installées en 2023

Le photovoltaïque a joué un rôle important dans la réduction du CO 2 Émissions de l’électricité en 2023, avec plus de 75 % des nouvelles capacités renouvelables installées en 2023, générant près de 60 % de la production à partir de nouvelles capacités renouvelables. L’offre excédentaire de modules photovoltaïques en 2023 a mis en lumière les difficultés à aligner production et demande dans un environnement très polyvalent : alors que les capacités de production ont considérablement augmenté en Chine, la demande mondiale a été encadrée par des contraintes sur des marchés tels que les États-Unis, l’Inde, la Corée et l’Australie, pas exclusivement. La croissance en dehors de la Chine s’est produite dans un nombre limité de pays. Le soutien politique inégal sur certains marchés pourrait également être attribué aux difficultés à développer des installations locales de fabrication de panneaux photovoltaïques sur un marché déjà inondé.

[1] Toutes les données de capacité de ce rapport sont en courant continu, sauf indication contraire. Pour certains pays, cela signifie publier des valeurs différentes des données officielles – par exemple, l’Administration nationale de l’énergie (NEA) de la Chine publie en courant alternatif et PVPS applique un ratio de conversion de courant alternatif en courant continu. Une fourchette de valeurs est souvent fournie pour tenir compte de l’incertitude des ratios de conversion AC/DC, en particulier en ce qui concerne les nouvelles capacités à l’échelle des services publics en Chine, où le volume annuel minimal prend en compte les déclarations officielles de la Chine et le volume annuel maximal prend en compte les 42 GW supplémentaires qui auraient pu être installés compte tenu de l’incertitude entourant les ratios de conversion officiels du courant alternatif au courant continu des systèmes à l’échelle des services publics.

