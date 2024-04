Le plus grand site au monde de production de modules solaires PVT inaugurÃ© Ã  Dresde

Sunmaxx PVT, l’un des principaux développeurs et fabricants de modules solaires photovoltaïques-thermiques (PVT), a officiellement ouvert le plus grand site de production de modules PVT au monde, situé près de Dresde en Saxe. L’usine a été inaugurée en présence du secrétaire d’État Michael Kellner (BMWK) et le ministre de l’Économie de Saxe Martin Dulig. Le PVT en reconquête !

L’installation de production de modules Sunmaww a actuellement une capacité de 50 MW, soit 120 000 modules PVT par an. Michael Kellner, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Économie et de l’Action climatique (BMWK), et Martin Dulig, ministre du ministère d’État de Saxe à l’Économie, au Travail et aux Transports, ont présidé la cérémonie d’ouverture. La production de modules, qui a débuté en décembre de l’année dernière, vise à fournir des incitations conjointes à la création de valeur locale dans la poursuite d’un avenir vert et d’une souveraineté stratégique et technologique en Europe.

Des panneaux PVT au rendement certifié de 80%

Avec ses modules PVT, l’entreprise de technologies propres de Dresde vise à décarboner complètement l’approvisionnement en électricité et en chaleur des bâtiments, des quartiers et des sites industriels. Sunmaxx PVT est le seul fabricant au monde à combiner la technologie de gestion thermique de la division automobile du groupe MAHLE avec la technologie solaire de pointe. Sur la base de cette combinaison, il a été possible de développer des modules PVT offrant le plus haut niveau d’efficacité et de performance. Avec un rendement total certifié de 80 %, cette technologie représente la prochaine génération de modules solaires à haut rendement. Son fonctionnement unique différencie le module Sunmaxx des technologies solaires thermiques classiques. “C’est une bonne nouvelle que la production solaire nouvelle et innovante, combinant la production de chaleur et d’électricité, émerge en Allemagne. Notre objectif est de construire une industrie de technologies propres forte et innovante, idéalement tout au long de la chaîne de valeur. Des entreprises comme Sunmaxx PVT sont des précurseurs en matière d’innovation et contribuent à combler l’écart dans le domaine des technologies vertes », a déclaré Michael Kellner, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Économie et du Climat Action (BMWK).

« Ce n’est qu’avec l’innovation que nous pourrons créer une industrie compétitive en Allemagne »

Martin Dulig, ministre du ministère de l’Économie, du Travail et des Transports de Saxe, s’est montré très positif à l’égard de l’ouverture : « Les modules PVT de Sunmaxx représentent l’espoir du succès de la transition énergétique. Ils créent des perspectives de succès pour l’économie saxonne. Ce n’est qu’avec l’innovation que nous pourrons créer une industrie compétitive en Allemagne ». « Notre avance en matière de développement technologique sur la concurrence internationale est encore de plusieurs années. Nous avons besoin d’un écosystème européen fonctionnel pour conserver cette avance et pouvoir proposer un produit 100 % européen. La chance de l’Europe réside dans l’innovation et la mise à l’échelle rapide des technologies de nouvelle génération. L’accent doit donc être mis sur le développement et le soutien de technologies capables de démontrer un avantage innovant et d’assurer la création de valeur régionale », a déclaré le Dr Wilhelm Stein, PDG de Sunmaxx. La forte demande pour les modules PVT de Sunmaxx se reflète également dans l’expansion et la croissance continues du réseau de partenaires spécialisés. Les modules sont déjà disponibles dans toute l’Allemagne. Au total, l’entreprise prévoit une capacité de production allant jusqu’à 3 gigawatts. Parmi les investisseurs de Sunmaxx figurent MAHLE New Ventures ainsi que TGFS-Technologiegründerfonds Sachsen.