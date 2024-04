Renantis et REDEN signent un contrat dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable (PPA) en Italie

Renantis et REDEN, tous deux acteurs de référence dans le secteur des énergies renouvelables, viennent de conclure un contrat d’achat d’électricité (PPA) à court terme. Cet accord concerne une capacité installée totale de 90 MW répartie sur 11 des centrales photovoltaïques de REDEN en Italie.

Spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques (PV) à l’échelle internationale, le Groupe REDEN a conclu un accord avec Renantis, producteur d’électricité indépendant (IPP) sur le marché des énergies renouvelables. D’une durée de 18 mois, ce contrat concerne l’achat, par Renantis, de l’électricité produite par onze des centrales solaires de REDEN en Italie, dont la fin de la construction est prévue au second semestre 2024. Cette opération renforce l’engagement des deux entreprises en faveur du développement durable. Margherita Tassi, Power Originator Italy & UK chez Renantis, déclare : « Nous sommes très heureux de ce contrat signé avec REDEN, qui renforce la capacité de notre portefeuille d’activités sur le marché de la gestion de l’énergie. REDEN est un groupe important avec lequel s’associer en Italie, et nous nous réjouissons d’entamer une collaboration en faveur de la transition énergétique et d’une production d’énergie propre plus soutenue dans le pays. »

130 GWh d’énergie verte

Les 11 centrales photovoltaïques ont une capacité installée totale de 90 MW, pour une production annuelle attendue de 130 GWh d’énergie verte. Réparties dans tout le pays avec cinq unités dans le nord de l’Italie, cinq dans le centre et une dans le sud, ces centrales contribuent à la transition énergétique du pays tout en permettant la réhabilitation de zones dégradées ou abandonnées. La signature de ce contrat d’achat d’électricité (PPA) offre à REDEN une occasion unique d’optimiser ses revenus par l’obtention d’un tarif marchand favorable, avant de passer au tarif d’achat garanti par l’État italien au travers de GSE. L’opération vise à compenser les coûts supplémentaires encourus par REDEN pendant la phase de développement du projet, y compris pour la dépollution de certains sites avant construction. « Nous sommes ravis de ce partenariat, qui souligne notre volonté de construire des centrales photovoltaïques respectueuses de l’environnement et d’entretenir des relations saines avec tous les acteurs du marché. Plusieurs de nos centrales solaires ont été installées sur des sites précédemment pollués, que nous avons réhabilités à nos frais. L’importance que nous accordons à la reconversion de zones désaffectées et à la réhabilitation de carrières et de zones industrielles abandonnées témoigne de notre engagement à promouvoir la durabilité régionale en collaboration avec les communautés locales. Les 11 centrales couvertes par cet accord constituent la phase initiale d’un projet plus vaste comprenant 24 unités photovoltaïques, toutes ayant le même objectif : produire de l’énergie bas carbone en harmonie avec l’écosystème local, que ce soit sur le plan environnemental, social ou économique. En adoptant cette approche, REDEN a maintenant atteint sa vitesse de croisière en Italie également » précise Luca Crisi, Country Manager Italie chez REDEN.