Enstall complÃ¨te son portefeuille ETN avec la validation de ClickFit EVO Bac Acier

Le groupe Enstall annonce lâ€™obtention de lâ€™EnquÃªte de Technique Nouvelle (ETN) pour son systÃ¨me ClickFit EVO Bac Acier. Cette validation marque une Ã©tape importante dans le dÃ©veloppement de lâ€™offre du groupe sur le marchÃ© franÃ§ais.

CrÃ©Ã©e aux Pays-Bas en 2004, la marque Esdec sâ€™est imposÃ©e comme lâ€™un des leaders europÃ©ens des systÃ¨mes de fixation photovoltaÃ¯ques. PrÃ©sente en France depuis 2018, elle a progressivement Ã©largi son portefeuille grÃ¢ce Ã lâ€™intÃ©gration des marques PanelClaw, Sunfer et Schletter sous une identitÃ© commune : Enstall.

Une gamme complÃ¨te de solutions validÃ©es ETN

Avec lâ€™obtention de lâ€™ETN ClickFit EVO Bac Acier, Enstall dispose dÃ©sormais dâ€™une gamme complÃ¨te de solutions validÃ©es ETN couvrant lâ€™ensemble des segments du marchÃ© photovoltaÃ¯que :

Toitures inclinÃ©es

Toitures plates

Toitures bac acier

Carports photovoltaÃ¯ques

Structures au sol

Cette certification constitue un Ã©lÃ©ment essentiel pour les installateurs, bureaux dâ€™Ã©tudes, assureurs et maÃ®tres dâ€™ouvrage, en apportant une reconnaissance technique indÃ©pendante de la solution et en facilitant son intÃ©gration dans les projets. Le systÃ¨me ClickFit EVO Bac Acier conserve les principes qui ont fait le succÃ¨s de la gamme ClickFit EVO : simplicitÃ©, rapiditÃ© de mise en Å“uvre, rÃ©duction du nombre de composants et optimisation du temps dâ€™installation sur chantier.

DÃ¨s Ã prÃ©sent disponible sur le marchÃ© franÃ§ais

Pour Enstall, cette validation sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie plus large visant Ã proposer aux professionnels un portefeuille complet de solutions techniques adaptÃ©es aux spÃ©cificitÃ©s du marchÃ© franÃ§ais, tout en garantissant un haut niveau de qualitÃ© et de conformitÃ©. Lâ€™ensemble des composants du systÃ¨me est dÃ¨s Ã prÃ©sent disponible auprÃ¨s des partenaires distributeurs Enstall sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais. Cette nouvelle Ã©tape confirme la volontÃ© du groupe dâ€™accompagner durablement la croissance du photovoltaÃ¯que en France en mettant Ã disposition des installateurs des solutions fiables, certifiÃ©es et immÃ©diatement disponibles.