Partenariat Zeplug/PlanÃ¨te OUI pour une offre de recharge 100% verte des vÃ©hicules Ã©lectriques

Le développement des ventes de véhicules hybrides et électriques est l’une des priorités du plan de relance de l’économie, tout comme l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation des ménages et des entreprises. Zeplug, leader des solutions de recharge en copropriété, en partenariat avec Planète OUI, pionnier de la fourniture d’électricité verte, contribue pleinement à cet objectif écologique avec le lancement d’une offre de fourniture d’électricité 100% verte pour l’ensemble de ses clients équipés d’une recharge, particuliers et entreprises.

A quelques jours de la Semaine Européenne de la Mobilité le partenariat entre Zeplug et Planète OUI ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la mobilité durable sur le territoire, thème principal de l’événement.

Une voiture qui roule à 100% renouvelable

A partir de septembre, les clients de Zeplug pourront donc bénéficier d’un abonnement leur fournissant une électricité 100% renouvelable. Classé premier fournisseur français « vraiment vert » par Greenpeace en 2019, Planète OUI garantit l’origine de son approvisionnement auprès de producteurs 100% renouvelables (solaire, hydraulique, éolien) et français. Les clients particuliers bénéficieront la première année d’une remise de 8 euros par mois sur leur abonnement mensuel. Des offres spéciales vont être également mises en place sur les contrats d’électricité des entreprises et résidents des copropriétés faisant appel aux services de Zeplug. Planète OUI approvisionne déjà près de 70 000 clients particuliers, entreprises et collectivités.

Pour une mobilité durable

Le développement du réseau de recharges électriques est un levier essentiel pour développer le marché des véhicules électriques et hybrides. Le réseau de bornes de recharge installé sur les voies publiques reste encore très largement insuffisant pour satisfaire les détenteurs d’un véhicule et permettre aux intentionnistes de passer à l’acte. C’est pourquoi Zeplug développe l’accès à la recharge électrique à domicile en proposant des offres adaptées et clé en main aux utilisateurs résidant en habitat collectif. « La mobilité durable est un véritable enjeu environnemental. Nous sommes heureux de nous associer à Zeplug qui participe à la promotion des véhicules électriques et donc à l’accessibilité aux transports zéro émission. Ce projet partage totalement notre vision en faveur du développement durable et de la transition écologique. » déclare Albert Codinach, CEO de Planète OUI. « En proposant une offre d’approvisionnement en énergie verte en partenariat avec Planète OUI, nous sommes fiers de pouvoir contribuer au développement du marché des véhicules électriques et de participer ainsi aux objectifs environnementaux gouvernementaux », déclare Nicolas Banchet, CEO de Zeplug.