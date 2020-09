Akuo Energy Afrique/HBG Holding e/Nour Energy : contrat dâ€™achat avec la STEG pour un projet solaire de 10 MWc en Tunisie

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, en consortium avec ses partenaires tunisiens HBG Holding (Hédi Bouchamaoui Group) et Nour Energy (filiale du groupe Immobilière Chaabane) viennent de signer un contrat d’achat d’électricité pour un projet de 10 MWc avec la STEG (Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz) officialisant ainsi la mise en œuvre du projet Gabès. Cette signature marque l’entrée d’Akuo sur le marché tunisien et la volonté pour HBG Holding et Nour Energy de se tourner vers le secteur des énergies renouvelables.



Dans l’objectif de diversifier le mix énergétique du pays, le gouvernement tunisien a mis en œuvre un programme pour développer les énergies renouvelables. C’est dans cette lignée qu’a été initié le Plan Solaire Tunisien (PST), un programme national visant à porter la part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité de 3% actuellement à 30% en 2030.



23 GWh par an

La centrale électrique sera équipée de panneaux solaires photovoltaïques bifaciaux posés sur des trackers, qui permettent de suivre la course du soleil pour une meilleure captation de la lumière. Ce projet, situé dans le gouvernorat de Gabès, s’inscrit dans une démarche locale et durable puisque des emplois seront créés tout au long de la vie du projet : la phase de construction du site permettra la création de près de 200 emplois et la phase d’exploitation 15 emplois. Il permettra de produire une énergie locale, renouvelable et décentralisée à raison d’environ 23 GWh par an, ce qui équivaut à l’alimentation de plus de 14 000 habitants. La finalisation du financement est prévue en 2021, pour une mise en service du site en 2022. Pierre-Antoine Berthold, Directeur général d’Akuo Energy Afrique, confie :« C’est avec fierté et joie qu’Akuo débute son ancrage en Tunisie grâce à ce projet de 10 MW. Cela marque la continuité de notre ouverture aux marchés africains, mais également notre volonté de s’inscrire dans une démarche qui sera bénéficiaire aux populations locales. Nous nous sommes associés à HBG Holding et Nour Energy, des partenaires locaux avec lesquels nous partageons des valeurs éthiques, et avons la volonté de créer des emplois durables et locaux tout au long de la vie du projet ».

Le solaire pour réduire le déficit énergétique

Firas Saied, Directeur général de HBG Holding poursuit : « Nous sommes convaincus que l’avenir de l’énergie passe par le renouvelable, et nous sommes ravis de pouvoir contribuer, avec nos partenaires, à cette transition énergétique indispensable. Ces dernières années, la Tunisie connait une baisse de la production énergétique et un fort accroissement de la demande. L’exploitation des énergies renouvelables va permettre de rééquilibrer l’équation et de réduire le déficit énergétique ». Et Nour Chaabane, Directeur de Nour Energy de conclure : « Tout d’abord nous voudrions remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réussite de cette première phase du projet. Nour Energy a l’ambition de devenir un acteur majeur dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de projets à partir de l’énergie renouvelable. Ce projet constitue une étape importante pour la réalisation de cette vision. Ce projet assurera une création de valeur à l’ensemble de la région de Gabès avec un impact environnemental et social certain ».