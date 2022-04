Partenariat : SMA et Trace Software International connectent Sunny Design et le logicie*l photovoltaÃ¯que archeliosâ„¢ PRO

SMA Solar Technology AG et Trace Software International ont mis en place un partenariat autour de leurs solutions logicielles de conception d’installations photovoltaïques. De quoi faciliter la vie des instalateurs et des développeurs !

L’interconnexion entre l’outil de planification en ligne Sunny Design de SMA Solar Technology AG (SMA) et le logiciel de conception photovoltaïque archelios™ PRO de Trace Software, permet aux installateurs et développeurs de concevoir leurs installations, avec ou sans 3D, et de calculer le productible facilement et rapidement. Grâce cette nouvelle passerelle, les concepteurs n’ont plus à ressaisir des données et gagnent en efficacité. Le travail de planification est optimisé et l’étude du projet simplifiée.

Tirer le meilleur du savoir-faire de SMA et de la banquabilité des études archelios™ PRO

Avec Sunny Design, les planificateurs bénéficient d’un dimensionnement optimal des systèmes photovoltaïques – y compris l’infrastructure de charge pour les véhicules électriques – et, avec archelios™ PRO, de la multitude d’options disponibles pour simuler la performance de l’ensemble du système. ” L’interconnexion entre notre logiciel de planification Sunny Design et le logiciel archelios™ PRO de Trace Software facilite encore l’alimentation en énergie renouvelables des bâtiments résidentiels ou commerciaux, avec des systèmes photovoltaïques en toiture ou au sol “, précise le Dr Thomas Straub, Senior Product Manager Sunny Design chez SMA. ” Les exploitants et les propriétaires de systèmes photovoltaïques bénéficient d’analyses fiables dès la phase de conception, ce qui permet une mise en œuvre plus rapide des projets. ” ” Cette interconnexion permet de tirer le meilleur du savoir-faire de SMA et de la banquabilité des études archelios™ PRO, pour tous les types de projets photovoltaïques, des études préliminaires aux conceptions 3D avancées ” indique Stéphane Boussac, responsable du développement de la suite archelios™ chez Trace Software.

Analyser l’autoconsommation et évaluer la rentabilité économique du projet

Sunny Design Pro permet aux professionnels du photovoltaïque de concevoir des systèmes connectés au réseau, hors réseau et PV-hybride, y compris avec batteries, stations de charge et gestion de l’énergie. En outre, Sunny Design Pro permet de gérer de manière flexible les tarifs de vente et d’achat, d’analyser des profils de consommation et de simuler l’utilisation de systèmes de stockage sur batterie, et l’effacement des pointes de consommation. Par ailleurs, il est possible d’évaluer avec précision l’ombrage des modules dès les premières étapes de conception, en modélisant des objets tels des arbres, des lucarnes, des cheminées ou encore des bâtiments. Une fois que le projet photovoltaïque (avec ou sans modélisation 3D) a été importé dans le logiciel de simulation archelios™ PRO de Trace Software, il est possible de poursuivre le câblage des chaînes de modules, réaliser la simulation détaillée de la production et des pertes associées, analyser l’autoconsommation et évaluer la rentabilité économique du projet. De plus, archelios™ PRO permet d’éditer le rapport complet de l’étude (formats PDF ou CSV), de générer des plans 2D et 3D (formats KML ou DXF) et de terminer la conception électrique dans archelios™ CALC. Grâce à cette collaboration entre SMA et Trace Software, la conception d’installations photovoltaïques devient plus facile et plus efficace.