OCÃ‰ANOPOLIS BREST : solarisation du premier site touristique de Bretagne

OCEANOPOLIS BREST, Centre National de Culture Scientifique dédié à l’Océan et premier site touristique de Bretagne a initié un programme de transition énergétique en 2017 avec 3 objectifs : renforcer l’isolation thermique de ses bâtiments, optimiser l’éclairage spécifique des bassins sans dégrader les besoins des êtres vivants et réaliser l’installation de modules photovoltaïques sur des toitures existantes et des nouvelles structures. A des fins d’autoconsommation ! Ce projet se veut atypique pour un site exceptionnel où les contraintes techniques (environnement salin, vent, hygrométrie des batiments) et organisationnelle (ne pas perturber les animaux) côtoyaient la dimension architecturale d’un site emblématique.

Une vague solaire

Selectionnée par BREST’AIM, l’équipe de Maîtrise d’œuvre composée de BERIM (mandataire, rénovation énergétique), SOG SOLAR (photovoltaïque), Collectif d’Architectes (architecte) a su répondre aux défis tant en phase études que travaux. En témoigne cette vague solaire, coursive originale dessinée par Guy Fauvet de Collectif d’Architectes, qui épouse le pavillon Polaire – Tropical et protège les visiteurs de la pluie et du soleil lors de leur parcours. Ce projet passionnant de 380,4 kWc pour une surface d’installation de 2000 m² aura mobilisé l’expertise technique de l’équipe SOG Solar et ses partenaires. La production annuelle devrait d’élever à 340 000 kWh/an. La mise en service est effective depuis février 2021.

