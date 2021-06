ORA met en service la 1Ã¨re centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation Ã  destination dâ€™une Polyclinique en Occitanie

La Polyclinique Saint Privat située en région Occitanie a fait confiance à ORA pour la réalisation d’ombrières de parking en autoconsommation solaire. D’une surface de 4 200 m², les sept ombrières photovoltaïques en autoconsommation qui affichent une puissance de 700 kWc, accueillent 260 places de parking pour les visiteurs et salariés. Plus de 2 200 panneaux solaires offrent ainsi un confort supplémentaire pour stationner leurs véhicules à l’abri de la chaleur et des intempéries. La centrale délivrera une production de 950 MWh / an et couvrira annuellement 30% des besoins de la Polyclinique, dont pratiquement la moitié des besoins sur la période estivale. Cette installation d’énergie solaire permettre d’éviter l’équivalent de 140 tonnes d’émissions de CO 2 / 30 ans. ORA a également accompagné la Polyclinique dans l’obtention de subventions de la part du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Située à Boujan-sur-Libron (34) en Occitanie, une Région qui a pour objectif de devenir à énergie positive en 2050, la Polyclinique Saint Privat joue la carte de l’énergie verte. Ce projet présente de nombreux avantages : réaliser des économies sur la facture énergétique, maîtriser les consommations annuelles d’énergie, améliorer le confort des visiteurs et du personnel de la clinique. « La Polyclinique Saint Privat, clinique médico-chirurgicale de 250 lits et places, reçoit chaque année 20 000 patients hospitalisés et ambulatoires, et plus de 23 000 passages au service des urgences, pris en charge par près de 500 professionnels, dont 350 salariés et 70 médecins libéraux. L’établissement ouvert sur le site de Boujan sur Libron en août 2007 se prêtait à ce type de projet, du fait de l’étendu de ses parkings dégagés, de leur exposition et des besoins énergétiques d’un bâtiment de 25 000 m² avec notamment le traitement d’air des 14 blocs opératoires très énergivore » déclare Nicolas Daudé Directeur Général de la Polyclinique Saint Privat.

Mise en service mi-mai 2021, cette installation en autoconsommation permet la diversification des sources d’approvisionnement et la maîtrise du coût de la fourniture électrique du site. La Polyclinique Saint Privat confirme ainsi ses ambitions en termes de développement des énergies renouvelables. « En tant qu’acteur local, nous sommes très fiers d’accompagner La Polyclinique Saint Privat dans le développement de sa démarche énergie positive. Une grande première pour notre région Occitanie et une vitrine du savoir-faire d’ORA, spécialiste de l’autoconsommation B2B et expert des économies d’énergie en France, avec plus de 35% des parts de marché des centrales en autoconsommation raccordées et donc en exploitation. » déclare David Emsellem Directeur Général d’ORA.

Encadré

Le projet en détails

Type d’installation : ombrières de parking

Solution : centrale en autoconsommation solaire

Surface : 4 200 m2

Réduction de CO 2 : 140 tonnes de CO 2 évitées sur 30 ans

Subventions accordées : 23,6% du montant total investi sur le projet

Les bénéfices clients : besoins énergétiques du bâtiment de 25 000 m2, des 14 blocs opératoires et de leur traitement de l’air et protection des voitures des visiteurs et salariés de la polyclinique lors des intempéries : la pluie, la neige et le soleil