Partenariat ATMOCE et SolarDeals : la rÃ©volution Ã©nergÃ©tique batave est en cours

ATMOCE annonce un partenariat stratÃ©gique avec SolarDeals, distributeur nÃ©erlandais de confiance de systÃ¨mes dâ€™Ã©nergie solaire. Ensemble, ils lancent une nouvelle gÃ©nÃ©ration de systÃ¨mes dâ€™Ã©nergie solaire flexibles et de batteries Ã trÃ¨s basse tension (TBTS) (< 30Â Vcc) sur le marchÃ© nÃ©erlandais. Ce partenariat rend lâ€™Ã©nergie solaire plus accessible, abordable et sÃ»re pour les particuliers et les projets de logements sociaux aux Pays-Bas.

Les systÃ¨mes dâ€™Ã©nergie solaire intÃ©grÃ©s dâ€™ATMOCE â€“ composÃ©s de micro-onduleurs, de boÃ®tes de jonction et de la batterie modulaire M-TBTS â€“ sont conÃ§us pour offrir simplicitÃ©, performance et facilitÃ© dâ€™utilisation. GrÃ¢ce Ã leur conception flexible, les installateurs peuvent facilement combiner et configurer les diffÃ©rents composants, rÃ©duisant ainsi considÃ©rablement le temps et la complexitÃ© de lâ€™installation. Au cÅ“ur de cette innovation se trouve la batterie Ã trÃ¨s basse tension dâ€™ATMOCE, qui fonctionne Ã moins de 30Â Vcc. Cette technologie amÃ©liore non seulement la sÃ©curitÃ© lors de l’installation et de l’utilisation, mais elle rend Ã©galement le stockage d’Ã©nergie adaptÃ© aux logements sociaux, oÃ¹ les batteries haute tension traditionnelles sont souvent confrontÃ©es Ã des limitations logistiques et rÃ©glementaires.

Â« Nous sommes ravis de collaborer avec SolarDeals et de proposer cette technologie innovante sur le marchÃ© nÃ©erlandais Â», a dÃ©clarÃ© Robert JÃ¼dell, directeur des ventes d’ATMOCE Pays-Bas. Â« Notre mission a toujours Ã©tÃ© de rendre l’Ã©nergie solaire plus simple, plus sÃ»re et plus accessible. GrÃ¢ce Ã nos composants modulaires et Ã notre batterie ELV ultra-sÃ©curisÃ©e, les installateurs peuvent adapter les systÃ¨mes Ã tout type d’habitation, touchant ainsi un public plus large, jusqu’alors exclu de la transition Ã©nergÃ©tique. Â» Dans le cadre de ce partenariat, SolarDeals assurera la distribution de la gamme de produits rÃ©sidentiels d’ATMOCE aux Pays-Bas, en ciblant les maisons individuelles et les logements sociaux.