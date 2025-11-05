Solaire gratuit : lâ€™Australie paie sa tournÃ©e dâ€™Ã©lectrons verts solaires

Le gouvernement australien lance une mesure inÃ©dite pour que tous les consommateurs profitent du solaire, mÃªme ceux qui ne sont pas Ã©quipÃ©s de panneaux ou de batterie. Lâ€™Australie va offrir trois heures dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire gratuite aux habitants de certaines de ses rÃ©gions les plus peuplÃ©es, selon un projet gouvernemental prÃ©sentÃ© mardi 4 novembre dernier.

Â

Sâ€™il fallait une preuve supplÃ©mentaire que lâ€™Ã©nergie solaire profite aux consommateurs et Ã la prÃ©servation de leur pouvoir dâ€™achat, le gouvernement australien nous la sert sur un plateau. Â Par la voix du ministre de lâ€™Ã©nergie Chris Bowen, le gouvernent de lâ€™Ã®le continent a souhaitÃ© vouloir que Â«Â les bÃ©nÃ©fices de lâ€™Ã©nergie solaire profitent Ã tous, y compris Ã ceux qui nâ€™ont ni panneaux ni batteriesÂ Â». La mesure sera mise en place dÃ¨s lâ€™annÃ©e prochaine dans plusieurs provinces dont celle de Sydney et Melbourne, la Nouvelle-Galles du Sud. Seule condition pour bÃ©nÃ©ficier de ces trois heures dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire gratuite, qui seront mise Ã disposition lors du pic de production de milieu de journÃ©eÂ : souscrire Ã cette offre et disposer dâ€™un compteur Ã©lectrique connectÃ©.Â Lâ€™Australie a investi des milliards de dollars dans le solaire et lâ€™Ã©olien, recouvrant de larges Ã©tendues de dÃ©serts, dans lâ€™espoir de diminuer sa dÃ©pendance au charbon, dont elle est un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux. En septembre, le gouvernement sâ€™est engagÃ© Ã rÃ©duire de 70Â % dâ€™ici dix ans le niveau dâ€™Ã©missions de gaz Ã effet de serre du pays par rapport Ã 2005, un objectif jugÃ© insuffisant par les dÃ©fenseurs de lâ€™environnement.