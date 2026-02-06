Nouveau rapport IEA PVPS : Â« Firm Power Generation 2026 Â», Ã©tude autour du 24/7 d’EnR au sein des entreprises

L’IEA PVPS a publiÃ© un nouveau rapport sous la Task 16 â€“ Ressource solaire pour des applications Ã forte pÃ©nÃ©tration et Ã grande Ã©chelle, examinant comment des sources d’Ã©nergie renouvelable variables telles que le solaire et l’Ã©olien peuvent Ãªtre conÃ§ues pour fournir un approvisionnement Ã©lectrique stable et fiable 24h/24.

IntitulÃ© Â« Firm Power Generation 2026 Â», le rapport s’appuie sur la premiÃ¨re publication de Firm Power publiÃ©e en 2023 et propose une Ã©valuation technique actualisÃ©e de la maniÃ¨re dont les systÃ¨mes Ã©lectriques Ã forte part d’Ã©nergie renouvelable variable (VREÂ : Variable Renewable Energies) peuvent rÃ©pondre de maniÃ¨re fiable Ã la demande 24 heures sur 24, tout au long de l’annÃ©e. Il regroupe plus de 25 contributions d’experts et prÃ©sente des rÃ©sultats de modÃ©lisation Ã travers un large Ã©ventail de rÃ©gions gÃ©ographiques et de configurations de systÃ¨mes.

Le rapport dÃ©montre que l’Ã©nergie peut Ãªtre obtenue Ã partir de l’Ã©olien et du solaire grÃ¢ce Ã une conception optimisÃ©e des systÃ¨mes en termes de coÃ»t. Les stratÃ©gies clÃ©s incluent un mÃ©lange optimal des ressources Ã©oliennes et solaires, l’utilisation de stockage Ã court terme, la sur construction de la capacitÃ© VRE combinÃ©e Ã une limitation contrÃ´lÃ©e (Ã©galement appelÃ©e stockage implicite), et l’introduction de la flexibilitÃ© du systÃ¨me via des mesures cÃ´tÃ© demande ou une production limitÃ©e Ã dispatchables utilisant des combustibles renouvelables.

Les conclusions clÃ©s :

Les analyses de l’Ã©quilibre horaire offre-demande dans diverses rÃ©gions montrent que les systÃ¨mes VRE entiÃ¨rement renouvelables peuvent fournir de l’Ã©lectricitÃ© toute l’annÃ©e de maniÃ¨re Ã©conomique sans compromettre la fiabilitÃ©.

La surconstruction et la rÃ©duction de la production Ã©olienne et solaire sont identifiÃ©es comme des facteurs de coÃ»t essentiels, rÃ©duisant significativement le besoin de stockage saisonnier ou d’expansion massive du rÃ©seau transcontinental.

De petites parts de production thermique dispatchable utilisant des carburants renouvelables peuvent rÃ©duire les coÃ»ts globaux du systÃ¨me en offrant de la flexibilitÃ© lors de rares pÃ©riodes de faible production renouvelable.

Les marchÃ©s actuels de l’Ã©lectricitÃ© rÃ©compensent la production d’Ã©nergie plutÃ´t que la fiabilitÃ© et la disponibilitÃ©, pÃ©nalisent les restrictions et ne valorisent pas les systÃ¨mes de ressources intÃ©grÃ©s. De nouveaux cadres â€“ tels que la rÃ©munÃ©ration basÃ©e sur la capacitÃ© et les conceptions Ã double marchÃ© â€“ sont nÃ©cessaires pour dÃ©bloquer les configurations d’Ã©nergie des entreprises les moins coÃ»teuses.

Le rapport comprend des Ã©tudes de cas aux niveaux national, rÃ©gional et local, couvrant des rÃ©gions telles que la Chine, l’Australie, l’Italie, la Suisse, le Canada et l’Union europÃ©enne.

iea-pvps.org/key-topics/t16-firm-power-generation-2026/Â Â Â Â Â