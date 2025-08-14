Parce que Lâ€™OrÃ©al Egypte le vaut bien !

Empower New Energy met en service une centrale solaire pour L’OrÃ©al Ã‰gypte, Ã©largissant ainsi son empreinte Ã©nergÃ©tique propre en Afrique du Nord.

Dans une nouvelle initiative qui prÃ©figure l’avenir de la production propre en Afrique, Empower New EnergyÂ a mis en service avec succÃ¨s une centrale solaire photovoltaÃ¯que de 1,1 MWc pour le gÃ©ant mondial de la beautÃ© Lâ€™OrÃ©al Egypte. Ce projet s’inscrit dans l’ambitieux objectif mondial deÂ Lâ€™OrÃ©alÂ : devenir 100Â % alimentÃ© par des Ã©nergies renouvelables et rÃ©duire ses Ã©missions de CO2 de 57Â %. Cette installation solaire de pointe devrait produire 1,6 gigawattheures dâ€™Ã©lectricitÃ© propre par an, Ã©liminant ainsi plus de 800 tonnes dâ€™Ã©missions nocives de COâ‚‚ par an.

Un partenariat bÃ¢ti pour avoir un impact

S’appuyant surÂ la premiÃ¨re entreprise solaire de Lâ€™OrÃ©al Egypte, lâ€™entreprise sâ€™est associÃ©e Ã lâ€™investisseur dâ€™impact norvÃ©gien expÃ©rimentÃ© pour mener Ã bien la phase dâ€™expansion. Â« Nous sommes fiers d’accroÃ®tre nos investissements dans les Ã©nergies propres en Ã‰gypte et de soutenir un leader mondial comme L’OrÃ©al dans sa dÃ©marche de dÃ©veloppement durable Â», a dÃ©clarÃ©Â Terje Osmundsen, PDG d’Empower New Energy. Â« Ce projet illustre ce qu’il est possible de rÃ©aliser lorsqu’une forte ambition d’entreprise s’allie Ã des solutions de financement innovantes. Â»

Financement innovant pour un dÃ©ploiement rapide

Ce projet se distingue par son modÃ¨le de financement par actions innovant. En Ã©liminant les exigences traditionnelles en matiÃ¨re d’endettement, l’investisseur norvÃ©gien a permis une exÃ©cution fluide et rapide du projet, de la planification Ã la mise en service, sans les retards bureaucratiques qui freinent gÃ©nÃ©ralement les installations d’Ã©nergies renouvelables financÃ©es par emprunt. Le projet a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© dans le cadre du systÃ¨me de comptage net Ã©gyptien via un accord de vente d’Ã©lectricitÃ©, exÃ©cutÃ© en partenariat avec Smart Engineering Solutions (SES), la premiÃ¨re sociÃ©tÃ© EPC solaire d’Ã‰gypte, rÃ©putÃ©e pour la rÃ©alisation de projets complexes d’Ã©nergie renouvelable dans toute la rÃ©gion.

Alimenter les objectifs mondiaux de dÃ©veloppement durable

Lâ€™installation solaire alimente directement le programme de dÃ©veloppement durable Â«Â Lâ€™OrÃ©al pour le futurÂ Â» de L’OrÃ©al, qui soutient les objectifs ambitieux de l’entreprise pour 2030 : 100 % d’Ã©nergie renouvelable sur tous les sites exploitÃ©s et une rÃ©duction stupÃ©fiante de 57 % des Ã©missions absolues de portÃ©e 1 et 2 par rapport Ã la rÃ©fÃ©rence 2019. Le leadership climatique de L’OrÃ©al a dÃ©jÃ Ã©tÃ© reconnu internationalement, avec notamment la trÃ¨s convoitÃ©e note Â«Â AÂ Â» du CDP (Carbon Disclosure Project) pour son action climatique. Ce dernier investissement dans l’Ã©nergie solaire en Ã‰gypte transforme les engagements Ã long terme en un impact visible et mesurable, dÃ©montrant que les objectifs de dÃ©veloppement durable des entreprises peuvent engendrer des changements concrets.

Impact Ã©conomique au-delÃ de l’Ã©nergie propre

L’installation dans le centre de fabrication de L’OrÃ©al Ã 10th of Ramadan City reprÃ©sente plus qu’une simple Ã©nergie propre : c’est un modÃ¨le de croissance industrielle durable Ã travers l’Afrique. En garantissant des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques stables et prÃ©visibles, la centrale solaire renforce les opÃ©rations de fabrication deÂ Lâ€™OrÃ©al Egypte, prÃ©servant des centaines d’emplois locaux tout en amÃ©liorant la position concurrentielle de l’entreprise sur les marchÃ©s rÃ©gionaux.