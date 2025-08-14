LION E-Mobility AG et MÃ¼nchner Solarkraftwerke : un partenariat autour du solaire+stockage Ã  grande Ã©chelle

LION E-Mobility AG conclut un partenariat stratÃ©gique avec MÃ¼nchner Solarkraftwerke. Lâ€™enjeuÂ : plus de 40 projets de stockage Ã grande Ã©chelle en prÃ©parationÂ !

LION E-Mobility AG, fabricant de packs de batteries pour la mobilitÃ© Ã©lectrique et les solutions de stockage d’Ã©nergie, annonce que sa filiale LION Smart Production GmbH a conclu unÂ partenariat stratÃ©gique avec MÃ¼nchner Solarkraftwerke, une entreprise spÃ©cialisÃ©e dans le dÃ©veloppement et la mise en Å“uvre de projets d’Ã©nergie solaire et de stockage. GrÃ¢ce Ã ce partenariat stratÃ©gique, LION s’assure l’accÃ¨s Ã un segment de marchÃ© en pleine croissance et se positionne comme fournisseur de solutions de stockage Ã grande Ã©chelle dans le contexte de la transition Ã©nergÃ©tique.

Dans le cadre de cette coopÃ©ration, plus de 40 projets d’Ã©nergie solaire sont actuellement en phase de planification, tant en combinaison avec des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques Ã grande Ã©chelle en plein air que comme solutions de stockage autonomes. Les systÃ¨mes de stockage sur batterie innovants de LION Smart, Ã©quipÃ©s d’onduleurs puissants, servent non seulement au stockage temporaire efficace de l’Ã©nergie solaire, mais aussi Ã la fourniture de services rÃ©seau lucratifs.

Cela ouvre un marchÃ© au potentiel de revenus important.Â Dr Joachim Damasky, PDG de LION E-Mobility AG, explique : Â« Ce partenariat nous donne un accÃ¨s direct Ã un grand nombre de projets attractifs dans le secteur de l’Ã©nergie. En combinant notre technologie de stockage avec l’expertise en dÃ©veloppement de projets de MÃ¼nchner Solarkraftwerke, nous posons les bases d’un modÃ¨le Ã©conomique Ã©volutif au potentiel de croissance considÃ©rable. Â»Â Florian Genssler, fondateur et directeur gÃ©nÃ©ral de MÃ¼nchner Solarkraftwerk, ajoute : Â« La demande en solutions de stockage hautes performances explose. Ensemble, nous sommes en mesure de mettre en Å“uvre des projets d’envergure rapidement et efficacement et de bÃ©nÃ©ficier ainsi de l’Ã©norme croissance du marchÃ©. Â»Â

EncadrÃ©

AperÃ§u des opportunitÃ©s de marchÃ©

Plus de 40 projets dÃ©jÃ en prÃ©paration â€“ source de revenus Ã court et moyen terme

AccÃ¨s au marchÃ© en pleine croissance des systÃ¨mes de stockage couplÃ©s au PV et autonomes

Position technologique innovante grÃ¢ce aux systÃ¨mes d’onduleurs de stockage de batterie intÃ©grÃ©s

Sources de revenus supplÃ©mentaires grÃ¢ce aux services de rÃ©seau

GrÃ¢ce Ã cette coopÃ©ration, LION renforce son orientation stratÃ©gique sur le marchÃ© en pleine croissance du stockage d’Ã©nergie et consolide sa position de fournisseur de solutions intÃ©grÃ©es, un moteur de croissance essentiel pour les annÃ©es Ã venir.