Harmony Energy met sous tension le plus grand parc de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries en France, Ã  Nantes

Harmony Energy, lâ€™un des principaux dÃ©veloppeurs de parcs de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS) en Europe, vient de mettre sous tension le parc de ChevirÃ©Â : actuellement le plus grand parc de stockage en France. ImplantÃ© dans le port de Nantes Saint-Nazaire, ce parc de 100 MW / 200 MWh marque une Ã©tape dÃ©cisive au regard des ambitions franÃ§aises en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergies renouvelables. Il est le premier parc de stockage par batteries Ã grande Ã©chelle et Ã durÃ©e de deux heures sur le territoire national.

Ce projet dâ€™envergure est situÃ© prÃ©cisÃ©ment sur le site de lâ€™ancienne centrale thermique de ChevirÃ©, qui fonctionnait au charbon, au gaz et au fioul entre 1954 et 1986. A proximitÃ© immÃ©diate du poste Ã©lectrique, ce site emblÃ©matique a Ã©tÃ© reconverti en une infrastructure Ã©nergÃ©tique de nouvelle gÃ©nÃ©ration, un symbole fort de la transition vers un modÃ¨le basÃ© sur des Ã©nergies propres et dÃ©carbonÃ©es.

Alimenter environ 170 000 foyers pendant deux heures

EquipÃ© des technologies Tesla Megapack et Autobidder, le parc de ChevirÃ© fournira des services essentiels dâ€™Ã©quilibrage au rÃ©seau Ã©lectrique. Il contribuera Ã substituer lâ€™Ã©nergie fournie par les centrales fossiles lors des pics de consommation par des sources dâ€™Ã©nergie renouvelables. Avec une capacitÃ© suffisante pour alimenter environ 170 000 foyers pendant deux heures, soit plus que la population de Nantes. Ce parc jouera un rÃ´le stratÃ©gique dans le renforcement de la rÃ©silience du rÃ©seau, la rÃ©duction des Ã©missions carbone, la maÃ®trise des coÃ»ts et de la volatilitÃ© de lâ€™Ã©nergie, ainsi que lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. Â« Le stockage dâ€™Ã©nergie est bien plus quâ€™un maillon technique du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique : câ€™est un pilier fondamental pour bÃ¢tir un nouveau modÃ¨le dÃ©carbonÃ©, fiable, compÃ©titif et plus durable. Le parc de stockage de ChevirÃ© est une rÃ©alisation emblÃ©matique pour la transition Ã©nergÃ©tique en France. Il illustre comment nous pouvons convertir dâ€™anciens sites industriels en atouts pour lâ€™avenir, au service de lâ€™Ã©lectrification de nos Ã©nergiesÂ Â» confie Andy Symonds, PrÃ©sident de Harmony Energy France. Ce projet renforce la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de la France, contribue Ã rÃ©duire les prix pour les consommateurs finaux, et ouvre la voie Ã un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus propre, moins dÃ©pendant des combustibles fossiles.

Â«Â Le stockage est la clÃ© dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©Â Â»

Â« Nous avons lancÃ© les travaux Ã la fin de lâ€™Ã©tÃ© 2024, et moins dâ€™un an plus tard, le site est sous tension. Cela montre comment lâ€™expertise, la collaboration et lâ€™engagement des Ã©quipes peuvent nous permettre de progresser efficacement vers les objectifs de neutralitÃ© carbone. Le stockage est la clÃ© dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©Â Â» poursuit Andy Symonds. FidÃ¨le Ã sa mission, Harmony Energy conÃ§oit des projets durables et innovants, reposant sur les technologies les plus avancÃ©es, avec un impact environnemental positif et un soutien actif aux communautÃ©s locales. Le parc de ChevirÃ© illustre cet engagement Ã travers des initiatives en faveur de la biodiversitÃ© ainsi quâ€™un soutien financier Ã des associations Å“uvrant dans les domaines de lâ€™environnement, lâ€™Ã©ducation et la solidaritÃ©. Ce projet se distingue ainsi par son impact Ã la fois environnemental, Ã©conomique et sociÃ©tal, bien au-delÃ de sa fonction Ã©nergÃ©tique.

EncadrÃ©

Quid dâ€™Harmony EnergyÂ ?

FondÃ©e au Royaume-Uni en 2010, Harmony Energy sâ€™est imposÃ©e comme un acteur majeur du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Europe. Harmony Energy conÃ§oit, construit et exploite des parcs de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries Ã grande Ã©chelle, ainsi que des fermes solaires et Ã©oliennes. Ã€ ce jour, plus de 1 GWh de capacitÃ© de stockage sont en exploitation au Royaume-Uni, et le portefeuille europÃ©en de projets excÃ¨de les 13 GW. Harmony Energy France a Ã©tÃ© fondÃ©e en 2022 par Andy Symonds et ClÃ©ment Girard, avec pourÂ mission de dÃ©velopper des projets Ã©nergÃ©tiques innovants, durables et Ã impact net positifÂ : pour lâ€™environnement, lâ€™Ã©conomie et la sociÃ©tÃ©.