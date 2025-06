Parc solaire citoyen de Mallemort : de l’électricité verte au service des habitants et de la transition énergétique

Quelques jours avant sa mise en service, le parc photovoltaïque citoyen de Mallemort a été inauguré par la Métropole Aix-Marseille-Provence, CVE, producteur indépendant français d’énergies renouvelables et Énergie Partagée. Ce projet d’envergure incarne une nouvelle génération de projets énergétiques : ancrés localement, portés par une gouvernance partagée, au service de la transition énergétique et de la souveraineté territoriale.

Propriétaire du site – un ancien centre d’enfouissement – la Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé dès 2018 un Appel à Manifestation d’Intérêt pour reconvertir ce foncier inactif en parc solaire citoyen. Cette initiative s’inscrit dans la feuille de route environnementale de la Métropole, qui ambitionne de faire du solaire un pilier de la transition énergétique locale. « Le parc de Mallemort est la preuve qu’une métropole peut agir concrètement pour devenir productrice d’énergie renouvelable. C’est une transformation écologique et territoriale à l’œuvre », explique Laurent Simon, vice-président de l’institution délégué à la Transition énergétique.

CVE, acteur local au service d’un projet durable

Basé à Marseille, le producteur indépendant d’énergies renouvelables CVE a porté le développement, le financement, la construction du parc, dont il assurera l’exploitation pendant les 30 prochaines années. Associée à Énergie Partagée, mouvement national qui soutient le développement des énergies renouvelables citoyennes en France, l’entreprise incarne une vision forte : produire une énergie verte, locale, consommée au plus près des besoins et gouvernée en coopération avec les citoyens et les collectivités. Avec une puissance installée de 2,6 MWc, le parc produira chaque année 4 150 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 3 600 habitants (hors chauffage et eau chaude). Il permettra d’éviter l’équivalent de l’émission de 35 allers-retours Paris-New-York, soit 70 tonnes de CO₂ chaque année.

Une gouvernance partagée et un financement qui place les citoyens au cœur du projet

Dès 2019 et pendant toute la durée du développement du parc solaire citoyen, des ateliers de concertation et des entretiens ont été menés, par Enercoop Paca, puis Énergie Partagée. Par ailleurs, depuis le lancement du projet, Énergie Partagée est associé au projet aux côtés de CVE et de la Métropole, et s’est engagé à ce que les acteurs locaux rejoignent le projet après la mise en service. Cela se concrétisera en 2025, par la prise de participation de la commune de Mallemort, et par une levée de fonds locale, permettant aux citoyens via la coopérative “Sur le Toit des Alpilles” de devenir copropriétaires du parc. À terme, 35 % du capital sera détenu par des acteurs publics et citoyens. « L’implication des citoyens dans le projet s’incarne de plusieurs manières : consultations, volet pédagogique, investissement d’Énergie Partagée à hauteur de 135 000 € permis par nos 7 500 actionnaires citoyens, et investissement à venir des habitants via la Centrale Villageoise Sur le Toit des Alpilles. Grâce à cette démarche, le parc solaire de Mallemort a obtenu le Label Énergie Partagée, seul label qualité dans le secteur des énergies renouvelables », explique Sylvain Gombert, responsable d’investissement d’Énergie Partagée.

Pédagogie et sensibilisation sur la question de la transition énergétique

Le volet pédagogique revêt une importance capitale : des visites scolaires ont été organisées avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), CVE et Enercoop, aboutissant à la création d’un parcours éducatif. Des panneaux informatifs ont été réalisés par 4 classes de l’école primaire Mistral de la commune de Mallemort. Ils ont vocation à sensibiliser au traitement des déchets, aux énergies renouvelables, à l’énergie solaire et à la biodiversité, tout en valorisant le travail des élèves. Ce parcours s’inscrit dans une volonté plus large de mobilisation locale autour de la transition énergétique. Par ailleurs, un budget annuel de 6 000 € sera dédié pendant 30 ans à des projets environnementaux locaux (sensibilisation, efficacité énergétique, lutte contre la précarité), renforçant les retombées positives du projet pour le territoire.

Un modèle local, reproductible et porteur d’avenir

Le parc solaire citoyen de Mallemort illustre un modèle vertueux et reproductible, fondé sur trois leviers majeurs :

L’optimisation foncière, avec la reconversion d’une friche industrielle ;

La production locale d’énergie verte pour répondre aux besoins du territoire ;

L’implication citoyenne, gage de durabilité, de transparence et de bénéfices partagés.

” À Mallemort, comme sur tous nos projets, nous construisons une énergie qui a du sens pour les territoires. Une énergie locale, partagée, au service du bien commun. Notre région, pourtant la plus ensoleillée de France, n’exploite pas suffisamment le potentiel de cette énergie inépuisable, qui couvre à peine 8% de sa consommation électrique. Il faut accélérer ! “, précise Sylvain Legrand, Directeur Général de CVE Solar.