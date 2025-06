La GÃ©nÃ©rale du solaire conforte la mÃ©tropole dâ€™OrlÃ©ans dans la transition Ã©nergÃ©tique

Le jeudi 3 juillet 2025 à 11h, aura lieu l’inauguration du parc solaire de Saint-Cyr-en-Val dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire, en présence de Vincent Michaut, Maire de Saint-Cyr-en-Val, Daniel Bour, Président du groupe Générale du Solaire et des autorités locales. Une centrale solaire initiée en 2018

Situé sur la commune de Saint-Cyr-en-Val (45 590) dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire, ce parc solaire s’inscrit dans le territoire de la métropole d’Orléans. Il prend place sur un terrain délaissé qui longe la départementale D2020, à proximité immédiate d’un poste source électrique.

Tarif d’achat + PPA

Initié dès 2018, le projet a fait l’objet d’un long processus d’études environnementales, de concertation avec les collectivités locales et de démarches auprès des services de l’État pour l’obtention de toutes les autorisations nécessaires. Il se concrétise en 2023 avec le début des travaux, puis dans un second temps avec la mise en service et le lancement de la production électrique. L’inauguration de la centrale photovoltaïque de Saint-Cyr-en-Val, le 3 juillet 2025, marquera l’aboutissement de ce projet. Dans le cadre des appels d’offres PPE2 SOL de la Commission de Régulation de l’Energie, le ministère de la Transition écologique et solidaire a désigné ce projet lauréat en 2022 pour une puissance de 3,86 MWc. Le projet bénéficie ainsi d’un contrat de sécurisation du tarif d’achat de l’électricité produite, pour une durée de 20 ans. Le reste du parc, d’une puissance de 30,5 MWc, a fait l’objet d’un contrat de vente d’électricité de gré à gré (« Power Purchase Agreement » ou PPA).

Financement participatif

Le parc solaire de Saint-Cyr-en-Val s’étend sur une surface de 34 ha, pour une puissance de plus de 34 MWc. Il permet d’éviter l’émission de l’équivalent* de 2 424 tonnes de CO2 par an. La production estimée de cette installation est de 38 GWh/an, ce qui représente la consommation électrique équivalente** à 12 630 foyers (hors chauffage). Cette centrale photovoltaïque compte près de 62 000 panneaux solaires sur structure fixe et 82 onduleurs. Par ailleurs, le parc solaire de Saint-Cyr-en-Val a fait l’objet d’un financement participatif sur la plateforme Lendopolis, celui-ci a été clôturé avec succès en avril 2024. Dans une logique de proximité, la collecte était exclusivement réservée aux habitants du département du Loiret et des départements limitrophes et elle a permis de collecter 301 000 €. Pour chacun de ses projets, le groupe Générale du Solaire porte une attention particulière à la protection de la biodiversité. Le projet a été conçu de manière à prendre en compte les enjeux environnementaux du site sur lequel il s’implante.

Préservation de la biodiversité

Cette centrale prend place sur un terrain délaissé comprenant des milieux humides en cours de fermeture. Une dizaine d’hectares présentant des enjeux écologiques a été évitée au centre de l’aire d’étude. Des mesures de restauration y ont été réalisées afin de redonner ou améliorer le caractère humide du milieu : étrépage du sol sur une parcelle non humide, comblement de fossés de drainage. Durant toute la phase de construction de la centrale des mesures de préservation de la biodiversité ont également été mises en œuvre : mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales (noues enherbées, bassin, passage à gué…), mise en place de filtres à paille aux exutoires des fossés, mise en défens des zones à enjeux évitées, calendrier des travaux adapté aux enjeux écologiques du site, réalisation de passages pour la petite faune au sein de la clôture… Les zones évitées feront l’objet d’un plan de gestion durant toute la durée de vie de la centrale. Un suivi écologique sera mené, permettant d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place ainsi que l’évolution des habitats et des espèces présentes sur le site, aussi bien au sein des zones évitées que des zones aménagées.

* Tonne de CO2 économisée : sur une base de 64 g.CO2 éq /kWh

** Consommation par foyer : sur une base de consommation de 3 000 kWh/an par foyer (hors-chauffage)