DMEGC Solar reÃ§oit la dÃ©claration de conformitÃ© ISO 20400 et la certification SA 8000 dÃ©cernÃ©es par TÃœV NORD

Lors du salon SNEC 2025, TÜV NORD a remis à DMEGC Solar la déclaration de conformité à la norme ISO 20400 sur les achats responsables. Par ailleurs, les usines de Sichuan et de Lianyungang ont chacune obtenu la certification SA 8000 relative au système de gestion de la responsabilité sociale. Cette double reconnaissance souligne le rôle de leader de DMEGC Solar en matière de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), marquant une avancée stratégique dans l’évolution de son système de gestion. Grâce à cette réussite, l’ensemble des sites de production nationaux de DMEGC Solar disposent désormais de la certification SA 8000 délivrée par TÜV NORD.

Chen Guang, directeur général adjoint de DMEGC Solar, est revenu sur le parcours menant à ces certifications : « Chaque étape a été le fruit d’efforts soutenus et d’un engagement constant. Pour répondre aux exigences de la norme SA 8000, nos usines de Sichuan et de Lianyungang ont amélioré les conditions de travail, protégé la santé et la sécurité des employés, tout en assurant des salaires équitables et des perspectives de carrière. Quant à la conformité à l’ISO 20400, elle s’est traduite par la mise en place d’un système rigoureux d’évaluation des fournisseurs, favorisant des partenariats durables pour promouvoir une production écologique et une utilisation efficace des ressources. »