Parc photovoltaÃ¯que de Bissey-sous-Cruchaud : une certaine idÃ©e du solaire local et citoyen

Le parc photovoltaïque de Bissey-sous-Cruchaud enregistre l’entrée au capital de la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise et de la SEM Saône-et-Loire Energies Renouvelables. Ce parc solaire unique en son genre, mis en service en 2021, se distinguait déjà en tant que premier grand site en France à vendre son électricité sans avoir recours aux dispositifs de l’État. Avec l’entrée au capital d’acteurs public et parapublic, il s’ancre résolument dans une démarche citoyenne et territoriale et symbolise un modèle énergétique durable, porté par une collaboration étroite entre acteurs locaux et entreprises.

Fruit d’échanges de longue date et conformément aux dispositions de la Charte d’Énergie Partagée, la SEM Saône-et-Loire Energies Renouvelables (SELER) et de la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise (c.c.S.c.c.) sont fières d’annoncer leur prise de participation officielle dans ce parc photovoltaïque, à hauteur de 25 % environ. Cet engagement marque une étape décisive dans le renforcement des partenariats locaux et dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire.

Faciliter l’entrée des structures locales dans les projets territoriaux

À cette occasion, la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, la SEM SELER, CVE et Énergie Partagée convient les parties prenantes à une cérémonie officielle de signature qui s’est tenue le lundi 30 septembre dernier au siège de la communauté de communes. Cet événement s’est déroulé en présence des présidents et élus de ces institutions, témoignant de l’importance accordée à ce projet dans la dynamique énergétique régionale.

Pour la SEM SELER, créée il y a un an et demi, cela constitue également la première prise de participation dans un parc de production d’énergie renouvelable en exploitation. Pour Energie Partagée, cette cession répond à l’engagement pris, dès son entrée dans le projet en 2018, de céder partiellement ses parts de la société au profit des acteurs locaux. Cette agilité de l’offre Energie Partagée à vocation à faciliter l’entrée des structures locales dans les projets territoriaux. La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, dans le cadre de la démarche TEPos (Territoire à Energie Positive), est quant à elle engagée dans une démarche de promotion des énergies renouvelables dans le but de devenir un jour un territoire autonome.

La centrale photovoltaïque de Bissey-sous-Cruchaud : un modèle de production locale, durable et compétitive

Mise en service en avril 2021, la centrale photovoltaïque de Bissey-sous-Cruchaud s’affirme comme un modèle novateur en matière de production d’énergie renouvelable. Sa particularité réside dans son fonctionnement autonome, indépendant des dispositifs de l’Etat traditionnellement accordés aux projets énergétiques, tels que les tarifs d’achat garantis ou les subventions. En effet, l’électricité verte produite par les 13 716 modules photovoltaïques installés sur le site est directement commercialisée auprès d’Enercoop, fournisseur de l’électricité 100 % renouvelable. Ce projet permet aux citoyens de contribuer activement à l’accélération de la transition énergétique tout en soutenant une économie circulaire ancrée dans le territoire. À travers cette approche, la centrale de Bissey-sous-Cruchaud illustre concrètement la manière dont les initiatives locales peuvent s’affranchir des circuits traditionnels pour promouvoir des solutions énergétiques innovantes et durables.

Encadré

Chiffres clés de la centrale de Bissey-sous-Cruchaud

Superficie : 6,9 hectares, soit l’équivalent de 10 terrains de football

Puissance installée : 5,5 MWc, permettant de répondre aux besoins énergétiques de plusieurs milliers de foyers

Nombre de modules : 13 716 panneaux photovoltaïques, assurant une production continue et optimisée

Production annuelle : 6 450 MWh, correspondant à la consommation électrique annuelle d’environ 3 000 habitants

Émissions de CO₂ évitées : 500 tonnes par an, soit l’équivalent des émissions générées par 500 vols aller-retour Paris-New York pour un passager*

*Pour un vol de 7h30 en moyenne sur 11 700km (9 kgCO2e/100km/passager en moyenne)

Ces données témoignent de l’ampleur du projet et de son impact environnemental. En évitant l’émission de plusieurs tonnes de CO₂ chaque année, la centrale contribue à la réduction de l’empreinte carbone du territoire, tout en assurant une production énergétique compétitive à l’échelle locale.