Panégyrique de la légèreté par LONGi : la clé pour enfin solariser les toitures commerciales à faible portance ?

Le potentiel solaire des toitures commerciales et industrielles (C&I) en Europe est immense. Pourtant, une contrainte physique freine encore de nombreux projets : le poids. Supermarchés, entrepôts logistiques, centres commerciaux ou grandes surfaces disposent souvent de toitures légères ou plates, conçues pour des charges limitées. Résultat : impossible, ou trop coûteux, d’y installer des modules photovoltaïques traditionnels. Mais une nouvelle génération de modules solaires légers pourrait bien changer la donne, en levant l’un des principaux verrous techniques et économiques du secteur. Vers une nouvelle ère pour la solarisation des toitures commerciales !

Jusqu’à présent, un développeur confronté à une toiture à faible capacité portante n’avait que trois choix : l’abandon pur et simple du projet, faute de solution adaptée, l’option du BIPV (intégré au bâti), souvent complexe et onéreux ou le renforcement de la structure, au prix d’un investissement conséquent.

Le poids, un obstacle majeur — technique et économique

Ce dernier choix du renforcement, très courant, impose un impact direct sur la rentabilité. Selon les données du marché européen, le renforcement d’une toiture coûte entre 100 000 € et 250 000 € par MWc — souvent autour de 180 000 à 200 000 € en Europe de l’Ouest et du Nord. Ajouté au coût de base du système photovoltaïque (environ 0,71 €/Wc), ce surcoût peut alourdir le CAPEX global de 20 à 25 %, rendant de nombreux projets économiquement non viables. Et au-delà du coût, les travaux structurels allongent le calendrier de 4 à 6 mois, retardant d’autant la mise en service et la production des premiers kilowattheures.

Les modules légers : un levier direct de rentabilité

L’arrivée de modules en verre allégé, jusqu’à 40 % plus légers que les modèles conventionnels, ouvre de nouvelles perspectives. Ces solutions ne sont plus de simples innovations de niche : elles redéfinissent la faisabilité économique de nombreux projets C&I.

1. Des économies de CAPEX immédiates

L’élimination des coûts de renforcement est le premier bénéfice tangible.

Dans une étude de cas menée sur un supermarché en Europe centrale (1 MWc sur 6 000 m², limite de charge : 12 kg/m²), le recours à des modules légers a permis d’économiser entre 180 000 et 200 000 €. Résultat : un CAPEX réduit de 22 % et un TRI nettement amélioré.

2. Un retour sur investissement accéléré

Alléger le système, c’est aussi accélérer la mise en service. Dans le cas d’un entrepôt logistique de 2 MWp en Europe du Sud, le calendrier est passé de 14 à 10 mois grâce à la suppression des travaux de structure.

Cette réduction de 120 jours s’est traduite par :

+65 000 € de revenus anticipés (sur la base d’un prix de gros de 0,08 €/kWh),

30 000 € d’économies financières liées à la baisse des intérêts.

Soit un gain total de 95 000 € dès la première année.

3. Un nouveau gisement de projets exploitables

Au-delà des économies, les modules légers élargissent considérablement le champ des possibles. Une chaîne de distribution en Europe du Nord a constaté que seuls 60 % de ses 50 magasins étaient compatibles avec des modules standards. En adoptant des solutions légères, ce taux est passé à 85 %, débloquant 25 MWc de capacité solaire supplémentaire — soit une vingtaine de projets nouveaux, auparavant jugés impossibles.

Moins de risques, meilleure assurabilité

Les avantages ne s’arrêtent pas à la rentabilité. Les modules légers, installés via systèmes de fixation standards, limitent les intrusions dans la membrane d’étanchéité et réduisent les risques de fuites ou de sinistres. Cette approche “low impact” rassure les assureurs et facilite l’obtention des garanties, tout en pouvant conduire à des primes plus basses sur la durée de vie du système.

Les modules photovoltaïques légers ne sont plus un simple contournement technique. Ils deviennent un outil stratégique pour les développeurs, EPC et propriétaires de bâtiments, permettant de lever un verrou structurel du marché solaire. En rendant économiquement et techniquement accessibles des milliers de toitures jusqu’ici inexploitables, ils ouvrent un nouveau chapitre pour l’autoconsommation, la production d’énergie décentralisée et la transition énergétique des bâtiments tertiaires.