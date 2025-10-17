BayWa r.e. Solar Systems, premier distributeur français du module JinkoSolar 500 W éligible à la TVA à 5.5 %

Pour répondre à la demande du marché résidentiel et aux évolutions légales récentes, JinkoSolar s’associe à BayWa r.e., afin de proposer un nouveau module 500 W qui remplit haut la main les critères du nouvel arrêté TVA 5,5 %.

Un arrêté ministériel en date du 8 septembre 2025, publié au Journal officiel du 9 septembre 2025, prévoit l’application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % pour la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. Cette mesure est entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

S’adapter au nouveau contexte légal résidentiel en France

Pour bénéficier de la TVA à taux réduit, les modules photovoltaïques doivent répondre à des critères environnementaux stricts, tels qu’un bilan carbone inférieur à 530 kgCO₂eq/kWc, une teneur en argent inférieure à 14 mg/W, une teneur en plomb inférieure à 0,1 % et une teneur en cadmium inférieure à 0,01 %. L’installation photovoltaïque doit aussi intégrer un système gestionnaire d’énergie (SGE) capable de mesurer en temps réel la production et la consommation d’électricité, et de piloter les usages pour maximiser l’autoconsommation.

Un nouveau module va au-delà des standards exigés

Dans ce contexte, JinkoSolar est parvenu à produire un module 500 W “très bas bilan carbone” qui va au-delà des prérequis de l’arrêté TVA 5.5 %, avec moins de 520 kgCO₂eq/kWc au bilan carbone, au lieu des 530 kgCO₂eq/kWc exigés.

JinkoSolar est parvenu à proposer un silicium sourcé en Allemagne, en partie grâce un sourcing de silicium allemand. La certification du nouveau module est en cours, avec une éligibilité à la TVA 5.5 % déjà confirmée par Pink Energy, cabinet de conseil des acteurs des énergies renouvelables. Les clients installateurs résidentiels de BayWa r.e. pourront commander en priorité la référence 500 W JinkoSolar éligible TVA 5.5 %, sur la boutique en ligne BayWa r.e., en décembre 2025. Grâce à ce partenariat, JinkoSolar entend se faire une place au soleil sur le secteur résidentiel en France, comme l’explique Florent Sayet, Country Manager France chez JinkoSolar : “Notre association avec BayWa r.e., leader de la distribution européenne de modules PV, permet à JinkoSolar de disposer d’une véritable force de frappe sur le marché résidentiel photovoltaïque Français.”